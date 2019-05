BERTONE Y VUOTO COMPARTIERON UN FUERTE HOMENAJE A EVA PERÓN EN EL CENTENARIOD DE SU NACIMIENTO

Ushuaia realizó un homenaje a Eva Perón en el centenario de su nacimiento con un acto que encabezaron la gobernadora de la Provincia Rosana Bertone y el intendente de la ciudad Walter Vuoto en la sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura. El acto contó con la presencia de la diputada nacional Cristina Alvarez Rodríguez, sobrina nieta de Eva Perón, y la historiadora Araceli Bellota, quienes aportaron datos históricos, afectivos, personales que refuerzan el coraje, la pasión, la dignidad y trabajo de la figura de Eva Perón.

El encuentro puso en el centro a Eva Perón, en todas sus dimensiones y tiempos históricos; en todas las Evita que calaron en la historia y en el pueblo. La historiadora Bellota contó la vida de Eva, desde sus inicios en los 26 años cuando se encuentra con Perón en 1944 y el camino que realizó junto a Perón durante el resto de su vida. Para dar dimensión a su obra y su figura expresó que “apenas 20 años antes habíamos dejado de ser consideradas incapaces y menores, no podíamos ser testigos en juicio, tener cuentas corrientes en bancos, pasábamos de la tutela del padre al marido. Ese era el destino de las mujeres. Eva decidió otra cosa: decidió ir a Buenos Aires y ser artista, que para la época era escandaloso. Lo conoció a Perón y no se contentó con eso, sino que dijo no sólo yo, sino el resto de las mujeres”.

La gobernadora Bertone agradeció a Cristina Alvarez Rodriguez, “una militante que tiene la responsabilidad y el orgullo de ser familiar de Eva Perón. Es una militante como todos ustedes, como Walter. Es una compañera que siente la soberanía”.

Por su parte, la diputada Cristina Álvarez, desde su historia familiar y personal, indicó que “en mi casa nos enseñaron que la sangre de Eva no es patrimonio de una familia. Porque cuando llegas a una casa y hay una foto de ella, o te cuentan una historia personal, uno sabe que la familia de Eva es el pueblo argentino. La honramos con el trabajo, con los ideales, en la búsqueda de la igualdad, de la justicia verdadera, para los que anhelan torcer ese rumbo que estaba predestinado con la marca de nacimiento”.

El encuentro fue a sala llena y con un auditorio respetuoso de todas las contribuciones que se hacían sobre la figura de Eva Perón; un diálogo entre los participantes de la mesa y el interés del público. El intendente agradeció la posibilidad de vivir este homenaje en la ciudad de Ushuaia. “En nombre de las compañeras y compañeros de Ushuaia darles las gracias por tomarse el tiempo en este año tan especial para todos los argentinos” y preguntó tanto a la diputada como a la historiadora qué dimensión de Eva Perón prefieren en este tiempo.

“Después de la muerte de Eva, aparece la Eva buena porque el pueblo se había quedado muy solo, como un hada protectora. Después del derrocameinto de Perón, con la persecución, la proscripción, el tema del cadáver, aparece la Eva combativa, de pelo suelto con la que se identificaron tantas generaciones que llevaron adelante la lucha por un país más justo. En la década del 90 estaba la Eva Hollywood, y hoy la Eva militante y dirigente, la que construyó con Peron el movimiento peronista. Los dos construyeron este movimiento. Eva fue enorme, pero Perón fue enorme también, porque no era común y menos en un militar tener esta apertura de cabeza para permitirle a su mujer construir lo que construyó. Yo quiero recordar a la Eva del partido peronista femenino”, analizó Aracelli Bellota aceptando la propuesta del intendente.

Destacó también que “las mujeres que la acompañaron también eran mujeres muy jóvenes. Fue un movimiento de jóvenes, hombres y mujeres. Vivió 33 años y sólo 7 de vida pública. Los pueblos van viendo su historia a partir de su presente, pero todas necesitan mirar para el pasado para soñar el futuro”, remarcó la historiadora.

Vuoto aseguró además que “hoy seguimos dando una batalla cultural por poner a la mujer en el centro de la escena y esto quiere decir que su obra está inconclusa”.

“A Evita se la recuerda con acciones, con hechos. Con Rosana tuvimos una firme decisión que fue regularizar y llevar servicios a los barrios más postergados, llevamos servicios, agua, luz, vecinos que no tenían derechos a los servicios a la tierra. Para nosotros fue recordar también a evita desde los hechos.

Dirigiéndose a Cristina Álvarez, Vuoto dijo “te quiero agradecer la batalla que has dado desde la Cámara de Diputados por la Patria, por el país. Cada vez que te escuchamos discutir en el Congreso nos sentimos muy orgullosos de vos”.

Por su parte, la diputada sostuvo que “me quedo con la Evita que pelea como una guerrera contra el capitalismo salvaje, a la que se enfrenta contra todos los poderes de la época, contra todos los poderes concentrados, la que sentía que no podía haber ese mundo de ricos tan ricos y de pobres tan pobres. Fue una visionaria en muchas cosas, a través de su inteligencia emocional. Yo elijo a esa Evita”.

Cristina Álvarez, por último afirmo que “quiero agradecer mucho a Rosana, a Walter, a queridos compañeros, tan cerca de Malvinas. Justo esta semana tuvimos una reunión muy dolorosa donde mostraban cómo encontraban la concesión de las áreas petroleras en Malvinas. Ustedes acá lo sienten de una manera única. La verdad que estoy muy emocionada de estar en Tierra del Fuego”.

La historiadora Bellota expresó el sueño de llevar la figura de Eva Perón a la Antártida, desafío que tomaron en forma conjunta la gobernadora Bertone y el intendente Vuoto. Al mismo tiempo, el Intendente propuso a ambas invitadas la creación del museo Evita en Ushuaia. “Que tu próxima visita sea inaugurar el museo de Evita en el fin del mundo”, dijo a la diputada nacional.

Estuvieron presentes integrantes de los gabinetes provincial y municipal, el intendente de Tolhuin Claudio Queno, el concejal Juan Carlos Pino, el senador nacional Julio Catalán Magni, legisladores y legisladoras provinciales, el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, vecinos y vecinas.

Gracias por compartir!