BERTONE PROMULGÓ LA NUEVA LEY DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

La gobernadora Rosana Bertone promulgó la Ley de Bomberos Voluntarios sancionada por la Legislatura Provincial, que establece la incorporación de los miembros del sector a la Obra Social de Estatales Fueguinos, y al sistema jubilatorio provincial.

El documento en tal sentido fue presentado ante los integrantes del Cuartel de Tolhuin, en un acto realizado este jueves, ocasión en la que también se entregaron materiales y equipamiento a los cuarteles de Tolhuin, 2 de Abril y Zona Norte; y una camioneta 4 x 4 para Tolhuin.

Del encuentro participaron el intendente Claudio Queno; el presidente de la Federación de Bomberos de Tierra del Fuego, Horacio Galego; el presidente de la Asociación de Bomberos de Río Grande, Pascual Lombardo; el secretario de Seguridad, Javier Eposto; y el secretario de Protección Civil Eduardo Barrientos.

Tras agradecer a los miembros de la institución bomberil presentes “por cuidarnos y dedicar su vida a protegernos”, la mandataria señaló que dicho agradecimiento lo hacía “con hechos concretos, no con palabras”.

“Estamos sosteniendo una política de inversión en equipamiento, en capacitación, de regulación y transparencia” remarcó, y aseveró que “dejamos cien por cien operativo este Cuartel de Bomberos, ya que cuando vine por primera vez estaba bastante complicado”.

En ese sentido consideró que “hoy compartimos un día que es histórico porque el hecho de que puedan contar con la jubilación y la obra social no es un regalo del Estado, sino algo que ustedes se merecen por el trabajo que hacen”.

Les pidió, por tanto que “se sientan orgullosos por el trabajo que hacen” porque “son profesionales de la Provincia y saben hacer las cosas bien” algo que “recalco constantemente porque quiero ayudar a que ustedes puedan trabajar tranquilos”.

“Hemos logrado que sus derechos queden firmes con una ley, pero sabemos que esto es un comienzo”, dijo Bertone, y anotó que “creo en la acción del Estado y en un Gobierno que esté cercano a la gente; sobre todo de aquellos que se dedican a cuidar la vida de los demás”.

Con apoyo del poder político

Tras destacar “el importante equipo de trabajo que me acompaña”, porque “para poder llevar adelante este tipo de tarea no es sencillo poder hacerlo con una sola persona”, el presidente de la Federación de Bomberos de Tierra del Fuego reconoció “el acompañamiento del poder político, porque en esto no hay soluciones mágicas y es imposible llevar adelante la tarea de manera eficiente si desde el Estado en sus distintos niveles no se nos acompaña”.

“Hoy podemos demostrar a la comunidad fueguina que hemos progresado”, expresó el dirigente, quien agradeció personalmente a la gobernadora Rosana Bertone “por ponerle el pecho a las balas y porque nunca se corrió de la responsabilidad del Estado con los bomberos e hizo el reconocimiento histórico de una deuda que llevaba años sin poder ser saldada”.

Observó que “esto que todos los bomberos han visto, después de mucho tiempo de laburo, tiene que ver con el compromiso que usted ha adoptado, de afrontar el tema de las inversiones en los cuarteles. Así que le agradecemos profundamente”.

Respecto de la Ley de Bomberos, Galego consideró que “los chicos se merecen este mimo”, pero adelantó que “vamos a seguir por más, porque nuestra tarea es gestionar para que los bomberos tengan cada vez más, en materia de equipamiento, capacitación y todos los beneficios sociales que se pueda”.

