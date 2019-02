ATURG ;”Si la situación del 2018 fue brava, la de este año 2019 comenzó de manera caótica”

Griselda Fuentes;titular del Aturg manifestó en una entrevista con Radio Fuego que ;si la situación del 2018 fue brava, la de este año 2019 comenzó de manera caótica”, remarcó, al tiempo que agregó que “tenemos una baja del 70% en el trabajo”.

En este sentido sostuvo que “la gente no puede dejar de comer, así y todo vemos menos gente en los supermercados, la gente ya no compra tanta marca, pero el taxi no es un artículo de primera necesidad, o sea que estamos súper mal en este momento”.

En cuanto a la situación de los choferes, manifestó que “por el poco dinero que hoy hacen por día, y a eso le tenes que poner combustible al auto, y si a esto le sumamos que mucha gente te dice que caro es el servicio de taxi, pero el kilo de pan también está caro, entonces cuando te pones hacer cuentas finas, ya no te alcanza ni para un kilo de pan, por lo cual estamos realmente muy complicados”, explicó Fuentes.

Ante los sucesivos aumentos de combustible, y un posible nuevo aumento para lo primeros días de marzo, Fuentes manifestó que “la situación se perjudica cada vez más, sabiendo que no podemos subir la tarifa, y hablando con remiseros y taxistas de la ciudad de Ushuaia la situación es diferente, porque a pesar de no tener GNC, tienen turismo, en cambio sí acá no funcionan las fábricas, es como si esa rueda ecológica no funciona, entonces es como que a nosotros se nos rompió la cadena, y además tenemos fabricas como Electro, o Aires del Sur que no les está pagando a la gente en tiempo y forma, o les va pagando en cuotas, y a nosotros que éramos proveedores de ellos tampoco nos pagó, entonces es como que ya estamos rasguñando las piedras”.

A la crisis de las electrónicas, se suman las textiles, a lo cual Fuentes sentenció que “todo nos perjudica, si la gente está con menos plata, menos poder adquisitivo, ni hablar de que van a tomar un taxi, además de que el colectivo está funcionando súper bien, entonces la gente opta por tomar el colectivo ante que tomar un taxi, mientras que nosotros estamos parados, mirándonos entre nosotros por la situación que estamos pasando”.

Recordó que en el “2001 la situación fue profunda porque vos ibas al supermercado y te sacaban la mercadería de la mano para remarcar, pero fue más corto el tiempo, ahora es como que nos estamos extendiendo en el tiempo, en el lapso de estos tres años hubo un momento que hubo un impasse, pero de golpe empezamos con una seguidilla de aumentos de combustible, de mercadería, del dólar, entonces como hace para recuperar un vehículo que hoy está trescientos o cuatrocientos mil pesos, como haces para cambiar el vehículo, entonces es como que ya lo atamos con alambre”.

Por otro lado sostuvo que “el martes mantuvimos un encuentro con autoridades del Municipio para pedir un paliativo para las patentes, para no pagar tantos impuestos, porque al aumentar toda la manutención del vehículo, en un momento tenemos que hacer la licencia de conducir, para eso necesitamos el libre deuda, y es como que solo nos vamos envolviendo solo, entonces para pagar la patente nos resulta súper caro, entonces el paliativo por lo menos para afrontar este momento, hasta salir de esta crisis”.

Puntualizó que el “paliativo sería de un 50%”, dijo, al tiempo que agregó que “el mismo sería durante este año”.

Fuentes señaló que “también se nos complica para pagar las frecuencias, para pagar el gas, cuando antes lo pagábamos cada dos meses, ahora nos cobran todos los meses, o sea que se nos triplicó el gasto del gas, el de la luz, entonces mantenernos se nos hace difícil”.

Finalmente se refirió a la situación de los empleados, para lo cual manifestó que “pertenecen a Utedyc, y desde el sindicato te dicen que es lo que tienen que cobrar, siendo que antes por el trabajo que había teníamos dos personas por turno, y ahora tenemos uno solo, alcanza y sobra, por lo cual la situación es muy compleja, siendo que todavía no tenemos previsto un aumento de la tarifa, a pesar de que próximamente nos vamos a reunir con las diferentes Cámaras”.

