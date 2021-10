Artritis Reumatoidea: Una enfermedad que no permite realizar la vida cotidiana

La Artritis Reumatoidea es una enfermedad crónica que afecta a muchas articulaciones, incluidas las de las manos y los pies.

Si bien no hay cura para esta enfermedad, la fisioterapia y los medicamentos pueden retrasar el avance de la enfermedad.

Cristina Mitrovich, vecina de nuestra ciudad, padece artritis reumatoidea y dialogó con FM FUEGO comentando su experiencia.

“Es una enfermedad autoinmune .Hay gente que la padece desde los 30 años, ya que por cuestiones personales, al no encontrarse bien, las defensas están bajas. Así mismo, hay niños que lo sufren, pero cabe aclarar que no es hereditaria», comenzó diciendo Cristina Mitrovich.

Respecto como se tratan las personas que padecen esta enfermedad en nuestra provincia, Mitrovich dijo que, “por suerte en la provincia contamos con dos reumatólogas. La doctora de Castillo, oriunda de Ushuaia, se traslada hasta Río Grande para las consultas y la doctora Carla Martillán, quien también trabaja para el municipio.”, comunicó.

“Hay muchos pacientes que entran en remisión gracias a los medicamentos. Es una enfermedad dolorosa, ya que se siente el tumefacción por la fiebre y sumado a la inflamación de las articulaciones, uno no puede sostener una taza.”, agregó.

Cristina Mitrovich estuvo muy cerca de quedar para siempre en silla de ruedas y a partir de ese momento tomó una determinación de ayudar a las personas que tienen artritis reumatoidea, «desde que me salvé de quedarme en silla de ruedas, dije que me abocaría en apoyar a los que padecían lo mismo que yo. Es por eso que tratamos de orientar a los nuevos pacientes, y tratar de conseguir las pastillas para los que no cuentan con una obra social.”

“Con la asociación pedimos colaboraciones a la cámara de comercio para los premios de las rifas que vendemos. Con el dinero recaudado, compramos medicamentos para aquellas personas que no pueden costearlos, ya que son muy caros.”

Cristina comentó cuáles fueron sus síntomas “Cuando comenzó mi enfermedad sentía las articulaciones muy calientes e inflamadas. En ese entonces al no haber reumatólogos, me daban sesiones de kinesiología, corticoides. Terminé en Cuba debido al avance de la artritis. Es un camino duro el que padece esto, pero siempre hay que ser positivo y no perder el hábito de realizar actividad física.”, explicó.

Mitrovich especificó cuál es el diagnóstico temprano “A un amiga la diagnosticaron temprano. La doctora Castillo le dio muchísimos medicamentos, pero con la advertencia de que la enfermedad podría quedar adormecida o producirle una hepatitis medicamentosa. Gracias a ese diagnóstico temprano, no padeció la enfermedad tal como yo. No sufre dolores, ni entumecimientos.”, finalizó diciendo.