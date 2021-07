Ángel Brisighelli: “Ninguna restricción es buena para el turismo”

El presidente de la Cámara de Turismo dialogó con FM Fuego sobre la situación actual del turismo en la provincia y remarcó la baja ocupación hotelera que se registra por estos momentos en Ushuaia.

“La temporada de invierno arrancó y esperamos el pico más grande a partir del fin de semana que viene cuando comiencen las vacaciones en la Provincia de Buenos Aires que son los mercados más importantes”, estimó Brisighelli.

Sin embargo, explicó que “independientemente de esto, los números son bajos; no tenemos una cantidad de turismo que se acerque para nada a los números que solíamos tener en el 2019. Esto es por dos motivos: el primero es por la falta de turismo internacional, donde el turismo brasileño es muy importante; y la segunda cuestión es por el DNU de fines de mayo donde todo el mundo volvió a fase 1, además de todos los problemas que hay con el tema de vuelos que generan una incertidumbre muy importante en la gente y una retracción en su decisión a viajar. La gente está viendo que viajar tiene algún tipo de riesgo en cuanto a las restricciones y complicaciones para manejarse o incluso para regresar”.

“Esto generó, principalmente durante el mes de junio, una retracción muy importante de la gente donde vimos una gran cantidad de cancelaciones y reprogramaciones de viajes que ya estaban agendados para julio, agosto y septiembre”, agregó.

En ese sentido, señaló que “el nivel de incertidumbre es importante. recordemos que teníamos un feriado, después lo sacaron, nos pusieron a todos en cuarentena y volvieron a poner el feriado; es decir, hay una sensación de improvisación sobre este tipo de medidas que es muy dañina para nuestra actividad, donde la previsión es una de las cuestiones sagradas del turismo. El turista no es una persona que necesita viajar, es una persona que desea viajar. Entonces en cuanto le planteas los posibles problemas que puede tener al viajar, ese deseo cambia”.

Asimismo, desmintió que el turismo internacional esté permitido: “Las fronteras siguen cerradas. Ningún extranjero, salvo alguna excepción, puede ingresar a la Argentina, independientemente del país de donde venga. Los únicos que pueden ingresar son argentinos que regresan al país o extranjeros que presenten alguna de las excepciones autorizadas. Hoy no tenemos ninguna posibilidad de recibir turistas del exterior, vengan de donde vengan”.

“Nosotros estamos esperando que para el verano tengamos algún tipo de regularización de los ingresos y de los vuelos para que se pueda recibir turismo internacional”, precisó Brisighelli.

Con respecto a las restricciones actuales, el presidente de la Cámara de Turismo opinó que “ninguna restricción es buena para el turismo. Siempre va a ser mejor que el turista esté libre, sin estar atado a ninguna cuestión. Pero la verdad es que la restricción de circulación a partir de la 1 am no es un problema serio, en general no es un segmento en el cual el turismo se vea gravemente afectado. Lo que sí complica al sector gastronómico es el tema de los aforos permitidos en cada local”.

Por último, puntualizó en que “en este momento los niveles de ocupación en Ushuaia, de los hoteles que se encuentran abiertos, es del 20% cuando en condiciones normales estábamos alrededor del 66%”.

“Tenemos expectativa de que mejoren las ocupaciones a partir de agosto. A medida que no sigan apareciendo medidas sorpresivas, creemos que la gente va a empezar a tomar confianza”, concluyó Brisighelli.