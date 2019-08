ANDRES DACHARY «EL FALLO DE LA CAMARA NO FUE POR MAYORIA»

RIO GRANDE.-El subsecretario de Modernización e Innovación de la Municipalidad de Río Grande, Andrés Dachary confirmó esta mañana en FM FUEGO que insistirán en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el amparo colectivo que fuera rechazado en segunda instancia en la Cámara de Comodoro Rivadavia sobre las areas petroleras adjudicadas por Nación en la zona de las Islas Malvinas.

Dachary comentó en FM FUEGO «es verdad que el recurso de amparo fue rachazado por la Cámara de Comodoro Rivadavia pero vamos a insistir pensamos que cuando vemos empresas británicas que saquearon nuestros recursos hasta el 2007 ahora ahora se beneficiarían con el otorgamiento de estos bloques para explorar , desde ahí encabezado por el Intendente Melella y todas las fuerzas de la provincia que fueron convocadas , porque aca se cede la soberaní jurídica en caso de conflicto no será en el pais donde se dirima un pleito sino además es muy grave porque ni siquiera de dice donde serán los tribunales , en la máxima paradoja puede ser que un Tribunal británico dirima sobre esta cuestion, y hay un tercer punto es la ausencia del impacto ambiental y los antecedentes de impacto que tuvieron en otras latitudes , además vamos a seguir a la Corte Suprema porque el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia no fue por mayoría donde hubo jueces que compartían la mirada de la Municipalidad de Río Grande, y se dejó entrever ir por otrta via de contencioso administrativo y no por vía de amparo y es así que vamos a avanzar con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema , que sería la ultima instancia de apelación» sostuvo Andres Dachary esta mañana en declaraciones a FM FUEGO.

