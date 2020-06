Ana Oliva: “Sabemos que hay gente que realmente sabe y está preparada para este tipo de cosas”

Ana Oliva es la tía de Oscar Andersen y en diálogo con FM Fuego, relató de manera cronológica cómo se fueron enterando de lo sucedido, como así también de qué manera están llevando adelante la búsqueda.

En tal sentido comenzó contando que “El día viernes a las 18:00 Hs aproximadamente, me llama mi hermano Pedro Oliva de Ushuaia, diciéndome que me acercara al domicilio de Violeta porque mi sobrino había tenido un accidente, asique hablé con mis hijos y nos fuimos hasta allá, nadie sabía la realidad, el tema era un accidente. Tuvimos que esperar hasta las 21:30 Hs que recién salió Defensa Civil y mi hermano, para esa zona y el viernes no supimos nada. El día sábado tuvimos un llamado y nos dijeron que mi sobrino se había caído al río y que no lo encontraban”.

En relación a las personas que lo acompañaban ese día y sobre cuál fue la versión que dieron sobre lo acontecido, Oliva relató “Con él estaba Agustín y según los dichos de él, al “flaco” se le escapa un toro, vuelve a buscarlo y en la segunda vez que el toro se vuelve al río, a él se le da vuelta el caballo. Él tiro el lazo y el “flaco” no alcanzó, no daba la distancia y tampoco él podía tirarse al río. Eran dos personas nada más, eran Agustín y el “flaco” no habían más personas” y en ese mismo sentido agregó “Cuando Agustín ve que el “flaco” empezó a los manotazos, él le gritaba que no deje de patalear y en dos segundos no lo vio más”. Asimismo, Oliva acotó “Si vos miras el río, se ve planchado pero abajo es otra cosa totalmente diferente”.

En cuanto a la búsqueda, trascendieron versiones que indicarían que la iban a dar por finalizada dado que no encuentran al joven, en ese sentido Ana Oliva dijo “Cuando mi hermano llegó antes de ayer a la noche, me reuní con él y me comentó como estaba el panorama allá, me dijo que no había mucho para hacer porque se recorrió vía terrestre y aérea pero no se ve nada. Fue mucha la gente que colaboró, estoy muy agradecida de todos los que fueron y están. A Defensa Civil, al Intendente, a todos, porque todos se preocuparon y salieron con lo poco o mucho que tenían pero la situación real es que necesitamos gente capacitada. En el día de la fecha nos encontramos con los portales que decía que la búsqueda se iba a paralizar y como tía de Oscar, fui a hablar con Defensa Civil y con Facio para pedirles que no dejen la búsqueda”.

Finalmente, la tía de Oscar Andersen comentó “Una persona que estaba ahí nos comentó que un perro llegó, porque ese no era de él, recién lo había llevado a trabajar con él. Pero había entre 4 o 6 perros; dos estaban con el caballo y los otros vinieron al puesto y habrán estado 10 minutos y partieron, no los vieron más, no saben dónde están. Por eso también yo pedía que traigan al equipo de rescate de Ushuaia que tiene perros, por ese motivo, porque cuando yo me enteré ese sábado a la tarde que los perros de él no estaban, les dije busquemos los perros de rescate” y en relación con lo anterior agregó “En Ushuaia hay un grupo que está esperando ansioso poder venir a cooperar en esta búsqueda pero si no los convoca gobierno no pueden venir. Si tenemos los recursos por favor utilicémoslo porque sabemos que hay gente que realmente sabe y está preparada para este tipo de cosas, en Ushuaia hay muchas personas que están esperando ser convocada” Finalizó.

