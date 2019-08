ALEIDA GUEVARA BRINDO UNA CHARLA Y FUE RECONOCIDA POR MELELLA

RIO GRANDE.-Este jueves, la Dra. Aleida Guevara March, hija del Dr. Ernesto “Che” Guevara, brindó una charla abierta en el Centro Deportivo Municipal que lució colmado de jóvenes y vecinos de todos los sectores de la ciudad. Estuvo acompañada de Claudia Camba, presidenta de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, institución que junto al Municipio de Río Grande implementó el programa de alfabetización “Yo Si Puedo” en nuestra ciudad. Estuvieron presentes el Intendente de la Ciudad , Prof. Gustavo Melella, miembros del gabinete municipal, concejales, legisladores electos, representantes de diversas instituciones públicas y privadas, jóvenes, estudiantes y vecinos de todos los sectores de la ciudad.

En el acto previo al evento, el Intendente Melella entregó a la Dra. Guevara el decreto que la declara “Huésped de Honor”.

“La verdad es que para la Argentina y para la Provincia de Tierra del Fuego es un honor poderla tenerla hoy acá por todo lo que representa”, expresó el mandatario.

Asimismo, Melella dijo que “cuando asumimos la gestión descubrimos que había muchos vecinos nuestros que no sabían leer y escribir y a partir de un contacto que nos acercó una vecina, empezamos con el programa Yo Sí Puedo. Hoy muchos de ellos han logrado ese derecho fundamental y muchos otros están en camino de hacerlo”.

“Tenemos que seguir avanzando en este sentido y hay otros dos programas que queremos implementar en nuestra provincia: Educa a tu Hijo y Operación Milagro”, aseguró.

Melella agregó además que “el pueblo cubano sufre el bloqueo más inhumano de parte de potencias poderosas, pero aún así es un pueblo de gran generosidad, porque en el medio de esas dificultades pensaron en esos programas y en el envío de voluntarios para llevar educación y salud a otras naciones. A veces cuando uno está mal se lamenta y no mira hacia fuera, pero sin embargo el pueblo cubano lo hizo”.

“En estas circunstancias, pensamos en nuestro propio pueblo. A veces tenemos todo, no sufrimos un bloqueo. Pero en estos tiempos nos damos cuenta que los grandes poderes financieros como el FMI han acabado con la alegría de los argentinos. Ante esta situación, tenemos que tomar el ejemplo de nuestros hermanos cubanos y hacernos fuertes en la salud, en la educación, en la cultura y en la unidad”, subrayó.

Finalmente, el Jefe Comunal recalcó que “el hecho de que la Dra. Guevara esté hoy acá representando a su pueblo y compartiendo su experiencia es un signo de esperanza, un signo de que podemos hacer cosas por los demás y que debemos tener un pueblo latinoamericano unido”.

Por su parte, la Secretaria de Promoción Social, Analía Cubino, sostuvo que “para nosotros esta visita es un gran elogio para esta provincia que tiene mucho en común con Cuba, no solo el deseo de que la salud y la educación sean estandartes de los derechos sino también la condición insular”.

“Por otro lado somos un pueblo que resiste y para el cual lo más importante es la solidaridad con el otro respecto de los derechos. Ella decía algo muy importante y muy inspirador para nosotros, que la educación y la salud no son una mercancía. Por eso creemos firmemente en una educación y en una salud de calidad y de acceso para todos. Vamos a trabajar por eso siempre donde nos toque estar, e invitamos a la comunidad a seguir acompañando de manera voluntaria los programas como el de alfabetización para que nuestra sociedad siga creciendo”, concluyó.

La charla inició con unas palabras de la presidenta de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, Claudia Camba, quien relató los logros que se han alcanzado en nuestro país con la implementación de programas cubanos de salud y educación. Luego, la Dra. Guevara contó la experiencia del pueblo cubano y los desafíos que enfrentaron luego de la revolución, hasta eliminar el analfabetismo y la mortalidad infantil en Cuba.

