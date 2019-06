A seis años del femicidio de Ángeles Rawson, su mamá la recordó con un emotivo mensaje

La madre de Ángeles Rawson, la adolescente asesinada en 2013 en el barrio porteño de Palermo por el condenado portero Jorge Néstor Mangeri, la recordó este lunes al cumplirse seis años del crimen con un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook.

«Hoy es el día que me envuelvo en lágrimas, en recuerdos truncos, que te doy mi piel para vestirte e imaginarte viva acá, conmigo. Hoy es el día que todo parece una gran película que no quiero seguir protagonizando sin vos; que repaso cada momento vivido», comienza el texto posteado por Jimena Aduriz.

«Hoy es el día que descanso mi pequeña guerrera; que lavo mi alma desgarrada y armo mi corazón estallado. Que me lleno de nubarrones para poder despejarlos; que me enfrento con la realidad de no tenerte aquí, porque tus 16 años tienen que ser suficientes para honrar tu vida hasta mi eternidad, cuando nos volvamos a reunir», agrega.

«Hoy que me desarmo, porque este día renueva el sentido de tu pérdida, hermosa de mi vientre desorientado que te busca y te busca en mi memoria. Hoy es día de llorarte para volver a empezar. Te amo, hasta el cielo de las nubes Mumini. Mami», culmina el texto publicado en Facebook en el que además, posteó una foto.

Cabe destacar que «Mumi» Rawson, de 16 años, fue asesinada el 10 de junio de 2013, cuando luego su clase de gimnasia, llegó a su edificio en Ravignani 2360.

