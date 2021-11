A las 19:00 horas, se inaugura oficialmente la muestra anual del Centro Polivalente de Arte

La muestra, que no se pudo realizar el año pasado, estará abierta al público jueves y viernes, de 9:00a 20:00 horas

Es un clásico las muestras del Centro de Polivalente de Artes en Río Grande, donde se exhiben los trabajos de los alumnos. El año pasado no se pudo realizar por la pandemia y hoy, a las 19:00 hora se realizará la inauguración oficial.

La profesora de la institución, María Elena Jacob, sintetizó lo que será la muestra de este año: «Las personas que vengan a visitar la muestra va a poder ver obras de cerámicas, de pinturas y de producción. Fue un año muy particular, sin poder cursar la presenciabilidad, por eso las producciones han sufrido un impacto, no tan sólo lo ha hecho la pandemia sobre nuestra vidas, sino que también se ve reflejado en la producción de nuestros estudiantes. En su momento se presentó como un desafío si hacíamos la muestra o no, finalmente decidimos que era importante para los chicos, para las familias y también para los docentes, porque es como un empuje a seguir apostando a esto que es el arte».

Jacob continuó diciendo: «El año pasado no hubo muestra anual, se hicieron algunas presentaciones digitales que se subieron a la página del colegio, pero algo muy sencillo».

«Hoy a las 19:00 horas se hace la inauguración formal, donde vamos a contar con la presencia de los alumnos, las familias y los docentes. A partir de mañana, de 9:000 a 20:00 horas estará abierta a toda la comunidad de Río Grande», finalizó diciendo María Elena Jacob.