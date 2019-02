4 y 5 de Mayo se corre el Súper Especial

Lamentablemente ya era un hecho de que el Súper Especial no se iba a poder realizar en la fecha estipulada para este fin de semana de Marzo.

La causa de la postergación es que las autoridades del ACRG, no pueden realizar la competencia porque no tiene el certificado de autoridades que se necesita para poder realizar algún evento, por lo tanto el Automóvil Club Río Grande, no puede (Por el momento), organizar ningún tipo de carreras.

La fecha fijada para que se lleve a cabo la competencia que sería en beneficio de Jeremías Miranda, está re-programada para el 4 y 5 de Mayo.



Gracias por compartir!