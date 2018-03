Luego del revuelo generado en los medios de comunicación y redes sociales por la presentación del proyecto de ordenanza que plantea la obligación de presentar un certificado de aptitud psico-física a funcionarios electos y designados en cargos políticos, el cual tiene como objetivo detectar algún tipo de dependencia de drogas ilegales, el concejal Paulino Rossi redobló la apuesta y argumentó cuáles son los pormenores de la iniciativa.

Es así que el edil señaló que este “es un debate que se viene dando hace rato –la lucha contra el narcotráfico- y sabemos que es una batalla que se está perdiendo día a día, lamentablemente no hay un segmento social en el cual no se haya introducido la droga, sino que es transversal a todas las edades y a todas las clases sociales y, desde el Estado, tenemos que tener una actitud más proactiva”.

“Nos parece que arrancar con esta medida, implica garantizar que ningún funcionario electo o político tenga adicción o dependencia de sustancias prohibidas” agregó, e indicó que “es un paso muy importante porque me parece que tenemos que empezar a discutir cuestiones éticas y morales, y si realmente una persona que consume tiene la autoridad moral para trabajar en combatir las drogas, yo creo que no”.

Asimismo, el concejal Rossi remarcó que “cuando uno escucha voces en contra de algunos que hasta han sido funcionarios responsables de la lucha contra el narcotráfico, tratando de preservar la reserva de este tipo de cuestiones, o sea, esconder el problema, yo no puedo creer que vivimos en un país en el que si consumís cocaína o te fumas un porro no podés jugar un domingo al fútbol, pero podés ser funcionario y tomar decisiones de responsabilidad y, supuestamente, combatir las drogas”.

Al ser consultado por cuestiones que tienen que ver con el ámbito privado de las personas, el funcionario explicó que “nosotros como funcionarios públicos, tenemos una carga y una responsabilidad que van más allá del común de los vecinos y las garantías constitucionales. Nuestro patrimonio tiene que ser transparente y tiene que ser publicado para que todos los vecinos vean que realmente uno no usa la función pública para beneficio personal. Entonces, de la misma manera me parece que tenemos que exponer si hay o no una dependencia al consumo de sustancias prohibidas, porque nosotros desde el Estado debemos combatirlo, y la única manera de garantizarlo es que no tengamos funcionarios en cargos de responsabilidad que tengan dependencia de estupefacientes”.

Por último, Rossi puso de manifiesto que “la parte personalísima de la persona es lo primero que se plantea en la ordenanza, que se inicie un tratamiento de rehabilitación, pero mientras tanto que se suspenda, consideramos que no está apta una persona para cumplir sus funciones si tiene dependencia de las drogas y lo mismo planteamos hacia los candidatos”.