Gorbacz: “Al otro día de firmar el consenso fiscal, la Gobernadora se reunió con los legisladores”

El ministro jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz refutó los dichos de la legisladora del MPF Mónica Urquiza, quien había criticado que sólo se los llamó para una foto y que luego no fueron convocados. El Ministro recordó que “la Gobernadora firmó el consenso fiscal el día 16 (de noviembre) en Buenos Aires y para el día 17 ya estaba convocando a los 15 legisladores a Casa de Gobierno en Ushuaia, o sea que no habían pasado 24 horas de la firma y ya estaba reuniendo a todos los legisladores para mantenerlos informados y trabajar en conjunto”.

Gorbacz comentó que “el día después de la firma del consenso efectivamente nos reunimos con los legisladores y la misma Gobernadora junto al equipo económico brindaron detalles del consenso y pudieron intercambiar opiniones con los presentes” y detalló que “yo mismo llamé a los legisladores del MPF además de mandarles un whatsapp con el horario y lugar de la reunión, hablé con la legisladora Mónica Urquiza y el legislador Pablo Villegas por teléfono para invitarlos pero evidentemente decidieron no venir, por lo que no pueden decir es que no fueron convocados porque yo mismo los llamé”.

“Si hay una decisión política del MPF de no participar están en su derecho, pero es una decisión de ellos porque nosotros desde el Ejecutivo los convocamos a todos” ratificó el Jefe de Gabinete.

El Ministro precisó que a la reunión fue realizada el pasado viernes 17 concurrieron los legisladores Federico Billota, Daniel Harrington, Noelia Carrasco, Daniel Furlan, Ricardo Romano, Pablo Blanco, Liliana Martínez Allende y Oscar Rubinos, y que participaron también la propia Gobernadora Bertone, el secretario general Javier Eposto, el ministro de Economía José Labroca, el secretario de Presupuesto Diego Pascuas, el presidente de AREF Luis Capellano y él mismo como Jefe de Gabinete. También comentó que hubo tres legisladoras oficialistas que no pudieron concurrir y avisaron previamente.

En el programa “Mañanas Diferentes” que se emite por Radio Nacional Ushuaia, Gorbacz defendió también el consenso fiscal firmado por la gobernadora Rosana Bertone el 16 de octubre pasado con el resto de los gobernadores y el gobierno nacional, señalando que “eso nos da la tranquilidad de preservar los puestos de trabajo en la industria y en la administración pública”.

El funcionario detalló que “se logró evitar un fallo de la Corte Suprema por el Fondo del Conurbano que nos hubiera quitado casi mil millones de pesos el próximo año y también frenamos una pérdida de recursos correspondiente al Fideicomiso Austral de 600 millones”.

Consultado sobre la provincia que se viene a partir del consenso fiscal, Gorbacz planteó que “vamos a tener que acelerar el proceso de ordenamiento del Estado porque debemos brindar mejores servicios sin aumentar vacantes, y también vamos a tener que ser más eficientes en la industria para recuperar la competitividad que se irá perdiendo a medida que se reduzcan los impuestos internos a productos fabricados fuera de Tierra del Fuego”.

“Seguimos creyendo que se puede trabajar en conjunto más allá de las diferencias políticas, pero está visto que algunos prefieren seguir haciendo especulación política en lugar de pensar en el bien común”, finalizó Gorbacz.