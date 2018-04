Bertone y frigerio inauguraron la ampliación de la planta “isla gran malvina” de andorra

La Gobernadora Bertone y el Ministro Rogelio Frigerio inauguraron la ampliación de la Planta 3 del Valle de Andorra que por iniciativa de ex combatientes se denomina “Isla Gran Malvina”. Las obras permitirán abastecer de agua potable a unas dos mil familias que habitan entre las 640 Viviendas y la Base Naval.

8100 vecinos de Ushuaia tienen garantizado a partir de este 2 de abril el acceso al agua potable, como resultado de las obras de ampliación realizadas por el Gobierno en la Planta Potabilizadora nro. 3 “Isla Gran Malvina” del Valle de Andorra. La gobernadora Rosana Bertone, junto al ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación Rogelio Frigerio pusieron en funcionamiento la remodelada Planta, que abastecerá de agua potable a unas dos mil familias que habitan el sector comprendido entre las 640 Viviendas y la Base Naval.

La ampliación y modificación de la toma de agua cruda, que incluyó la colocación de un enrejado automático en el canal de ingreso; dos nuevas bombas de abastecimiento y dos nuevos módulos de potabilización que se suman a los cinco existentes, fueron algunos de los trabajos ejecutados por el Gobierno provincial.

La gobernadora Rosana Bertone comenzó destacando al veterano de guerra y trabajador de la DPOSS Walter Batista –como también al presidente del Centro de Ex Combatientes Carlos Latorre y todos los veteranos de guerra – por la iniciativa de denominar a las plantas potabilizadoras de la ciudad con el nombre de cada una de las islas Malvinas.

Bertone recordó que al asumir su gestión “toda esta zona no tenía agua potable” remarcando lo difícil que significa vivir sin acceso al vital elemento “especialmente para nosotras, las mujeres. Lo he visto con mi madre. Acarrear agua en baldes pesados que te doblan la columna, que te joden la cintura, que te afectan a toda tu salud, para tener la posibilidad de poder lavar la ropa a mano, de lavar las manos de tus hijos, de bañar a tus hijos con un tarrito. Hoy, en Tierra del Fuego, y hasta esta inversión, había muchísimas mujeres que estaban haciendo ese trabajo. Para estar siempre limpias y aseadas, ellas y sus hijos”.

“El agua es un derecho humano” aseveró Bertone, al tiempo que manifestó su agradecimiento al Gobierno nacional y al Ministro Rogelio Frigerio “que ayudan a la Provincia en un tema tan sensible”.

La Mandataria destacó la tarea que lleva adelante la DPOSS y la gestión de su presidente Guillermo Worman, como así también agradeció a todos los trabajadores del Organismo y a la gestión del Ministerio del Interior de la Nación que encabeza Rogelio Frigerio.

Por su parte, Guillermo Worman señaló al agua potable como “la primer barrera de prevención en materia de salud pública” destacando que “gracias al tratamiento de los líquidos cloacales y a la distribución de agua potable, han disminuido un 14% los casos de gastroenterocolitis” según cifras oficiales.

“Cuando la Gobernadora asumió, no se trataban las cloacas en Tolhuin. Hoy hay una planta y estamos poniendo en marcha la segunda”. En Ushuaia, el Gobierno hizo una histórica inversión para poner en funcionamiento y ampliar el sistema cloacal de la ciudad “y hoy la Bahía Encerrada ya no recibe cloacas y ya no tiene el olor que tenía hace dos años atrás” recordó.

El Presidente de la DPOSS valoró también la presencia del Ministro del Interior, de la Gobernadora y del Intendente de Ushuaia Walter Vuoto “creo que tenemos que festejar que los tres niveles de gobierno sinteticen en una obra tan importante como es llevar infraestructura básica”.

Gracias por compartir!