Bertone cuestionó al gobierno nacional por las decisiones respecto a malvinas “sin tener en cuenta a la provincia”

La Mandataria remitió una nota al Canciller Jorge Faurie donde cuestiona “el rumbo” que están tomando las conversaciones con los británicos y “que afectan a los intereses” de Tierra del Fuego. Criticó que muchas de las “preocupantes medidas” adoptadas por Nación “nos enteramos por los medios de comunicación” y reclamó más participación de Tierra del Fuego en las decisiones.

La gobernadora Rosana Bertone remitió una nota al ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, canciller Jorge Faurie donde manifiesta su “profunda preocupación acerca del rumbo que están tomando algunas acciones de política exterior relativas a la Cuestión de las Islas Malvinas que afectan a los intereses de la provincia que gobierno”.

En la nota, la Mandataria criticó también al Gobierno nacional porque “recurrentemente debemos enterarnos por los medios de comunicación, tanto nacionales como británicos, de las preocupantes medidas (que se adoptan) en aspectos que incumben a asuntos de relevancia para los fueguinos”.

“En esta oportunidad, el hecho que origina esta situación es lo informado por Cancillería en un comunicado de prensa en relación a la Reunión esta semana del Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, establecida por la Declaración Conjunta del 28 de noviembre de 1990; ámbito que la República Argentina abandona en 2005 ante las frecuentes decisiones unilaterales que el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte adoptó en la zona” continúa el escrito.

De la reunión “participarán científicos y funcionarios de la República Argentina y del Reino Unido. A dicha reunión no fueron invitados representantes de Tierra del Fuego, pero ha tomado estado público la asistencia de ciudadanos británicos que habitan las islas, lo cual es una gran decepción que la Cancillería Argentina haya excluido a los representantes provinciales y haya avalado la presencia de isleños como parte de la delegación británica” apuntó la Mandataria.

“Frente a una situación que como provincia marítima observamos hace años de depredación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur, no podemos perder de vista este tema inseparablemente unido a los problemas económicos que atraviesa el país. La estimación de pérdidas económicas de Argentina por las actividades de pesca ilegal y de explotación de otros recursos naturales, renovables y no renovables, sustentada en muchos casos por la emisión unilateral e ilegítima de permisos de pesca que realizan autoridades de ocupación británica en el Atlántico Sur, no puede ser desconocida” agrega.

Bertone advirtió además que “cualquier avance en negociaciones bilaterales que nuestro país solicita desde hace años para encontrar una solución a la disputa de soberanía debe realizarse en base a los intereses nacionales, resguardando el patrimonio de todos los argentinos, y preservando también estos espacios para las futuras generaciones”.

La Mandataria refirió que la voluntad del pueblo argentino en relación a la Causa Malvinas en 1994 quedó plasmada mediante la incorporación de la disposición transitoria primera a la Constitución Nacional y fue reafirmada por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en la Declaración de Ushuaia en 2012.

Para finalizar, la Gobernadora manifiesta comprender que la política exterior es una competencia delegada constitucionalmente al gobierno federal, pero atento a la jurisdicción provincial consagrada por ley, solicita “mayor participación en los asuntos inherentes a Malvinas”.

Gracias por compartir!