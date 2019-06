Walter Abregú: “Es una lástima ver como presionan al trabajador municipal”

El candidato a concejal por Unidad Fueguina, Dr. Walter Abregú, en una entrevista realizada en los estudios de FM FUEGO, habló de la campaña electoral, señalando que “Estamos realizando distintas reuniones, ayer en la Margen Sur, uno de los lugares que quiero mucho, uno pasó ahí 10 años trabajando, estamos contentos porque recibimos el cariño de la gente, fueron a saludarme, al igual que compañeros de trabajo” y agregó “agradezco a los ex compañeros de trabajo municipales que se llegaron a escuchar la propuesta, lamentablemente están muy presionados, no sólo del sector de salud, sino también de otros sectores”

Por otra parte, Abregú “es una lástima que a los municipales les digan que no se acerquen a nosotros, digo que es una lástima porque hay muchos problemas que solucionar” y agregó “me duele por la gente, porque trabajamos mucho en Salud municipal y formamos un equipo”.

Al ser consultado si cuando era funcionario municipal sabía si se apretaba en el Municipio, a lo cual respondió “no, no lo sabía, porque uno trabajaba por la gente, pero a veces otros tienen un discurso para afuera y otro para adentro” y destacó “la gente sabe cómo uno trabajó y de brindó para la gestión”.

“Ojalá se alineen los planetas y que tengamos un gobierno nacional, provincial y municipal del mismo color político”, manifestó.

Sobre la campaña sucia, el Dr. Walter Abregú expresó “bajó un poco, pero cada tanto, siempre que pueden otra vez con los dichos de “traidor”, pero siempre se dijo el que no quiera estar en este espacio se puede ir, uno lo hizo y se enojaron” y agregó “uno trabajó en poner al área de Salud en el nivel que estuvo y al otro día de que me fui, pasé a ser el peor de la película”.

“Hoy los empleados municipales no me pueden decir ni buen día, me dicen debes comprender las presiones, además que cuido mi trabajo, pero nos señalan que nos van acompañar. Es una pena que algunos dirigentes pregonan una cosa hacia fuera, pero para dentro son distintos”, puntualizó.

Gracias por compartir!