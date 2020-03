Von der Thusen: “No ganó un político con esto, acá ganó la ciudad de Río Grande”

El presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, Raúl Von der Thusen, dialogó con FM Fuego sobre la situación de los vuelos de cabotaje y sostuvo su declaración por redes sociales, en la cual se mostró crítico ante la llegada de los aviones al Aeropuerto de Río Grande.

El funcionario municipal manifestó que “lo que sucedió ayer es una de las tantas situaciones que hemos tenido que ir sorteando en estos últimos días desde que se declaró la cuarentena. Fue una situación más en defensa de los riograndenses, no es en contra de nadie ni del gobierno, todo lo contrario. Ahora justamente estoy por reunirme con el intendente para ver de qué manera podemos asistir a aquellos que se encuentren varados en la Ciudad de Buenos Aires. Por suerte, no tenemos ni un solo caso de gravedad en salud que tengan que venir a la ciudad, ni personas en Río Grande con necesidad de ser evacuadas. No van a faltar medicamentos en la ciudad, no hay que entrar en esa paranoia. Lo que quisimos hacer ayer fue justamente alertar a los vecinos de lo que iba a pasar”.

“Aquellas personas que están varadas, primero que el Municipio va a colaborar. Con las personas que han llamado, por lo menos a mí personalmente, hemos colaborado. Muchos de ellos se los hemos transmitido a otros funcionarios del gobierno, para que los puedan asistir. Justamente en algunos minutos voy a hablar a dos hoteles que conocemos en la Ciudad de Buenos Aires para ver si los pueden alojar. Esto no es un problema de los políticos, es una situación que ha superado hasta la ficción”, manifestó Von der Thusen.

En ese sentido, afirmó que “nos parece que el avión podía bajar en Ushuaia, podían generar los protocolos de seguridad y reforzar los controles sanitarios en la ciudad para que los aviones puedan seguir ingresando por aquel lugar”.

El presidente del Concejo dijo además que sus declaraciones no son por estar en contra de nadie: “Esto no es en contra de los ushuaienses ni contra el gobierno. Es más, me he puesto a disposición del Gobernador para colaborar en lo que podamos. Pero no podíamos permitir que esta situación suceda”. “Esto es un tema que no se puede prever absolutamente nada; va sucediendo todo hora tras hora, día tras día y la verdad que es un trabajo muy desgastante”, añadió.

Al ser consultado por las declaraciones del gobernador a FM Fuego, el concejal se siguió mostrando firme en su postura: “Seguramente lo han dicho por mí, porque le hemos pedido con los vecinos, de manera respetuosa, que los aviones no bajen (a Río Grande). Yo me quedo con la conciencia tranquila de que estos aviones no van a llegar. No ganó un político con esto, acá ganó la ciudad de Río Grande. Me interesa poco lo que puedan me llegar a decir”.

“Cuando uno ve la medida que han tomado en Ushuaia donde todos los trabajadores del aeropuerto se encuentran contagiados de Coronavirus, ¿quién nos va a garantizar a los riograndenses que el gobierno de la provincia iba a poner en condiciones este aeropuerto para que no nos suceda a nosotros?”, se preguntó el funcionario, y aseguró que “ me voy a plantar en esta situación y si me cuesta algo políticamente me costará, pero yo voy a dormir tranquilo sabiendo que hicimos lo que teníamos que hacer”.

“Esto no es en contra de los ushuaienses, todo lo contrario. Es más, nosotros vamos a poner en función nuestra logística por si algún ushuaiense también necesita algo. Pero nosotros no podemos poner en riesgo a toda una población cuando todavía no tenemos ni un caso positivo”, enfatizó.

