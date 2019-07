Von der Thusen : «No es la primera vez que el Municipio desconoce la existencia de una normativa”

La reunión prevista en el concejo deliberante por el concejal Raúl Von der Thusen a fin de atender al pedido de expropiación de Tierras de los vecinos del Barrio Fuerza Unida, fue sorpresivamente cancelada debido a la ausencia de representantes del barrio, quienes anunciaron que no se presentarían porque decidieron juntarse con gente del Municipio.

En dialogo con FM FUEGO, el concejal manifestó que “Es una lástima, se ve que no había tanto interés como planteaban en la expropiación de las tierras”, dijo el Edil.

Por otra parte, Von der Thusen, sostuvo que “la idea de la reunión era explicarles algunas cuestiones que tienen que ver con la normativa provincial, porque el proyecto de ley que presentó el municipio, no se puede llevar adelante porque tiene errores técnicos y legislativos, y el municipio no puede hacer una expropiación sin pasar por un trámite legislativo”.

Según lo expuesto por el Edil, el proyecto no es legítimo, y sostuvo “hay muchísimos millones de pesos que se recaudan en impuestos y no puede ser que se quiera destinar millones de pesos en un proyecto del cual ni siquiera un valor aproximado, porque no se ha presentado una tasación provisoria, no sabemos cuánto saldría una expropiación”.

Finalmente, Von der Thusen se mostró sorprendido al manifestar “me llamó la atención que a los funcionarios y al cuerpo de abogados del municipio se le haya pasado esta ley provincial que está vigente hace muchísimos años en Tierra del Fuego»

