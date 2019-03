Von der Thusen insistirá con un pedido de informe respecto de la obra del centro de transferencia

Este jueves se desarrolló de forma conjunta las comisiones de Legislación e Interpretación que preside el concejal Raúl von der Thusen, y la comisión de Promoción e Inclusión Social que preside el concejal Paulino Rossi, donde trataron los asuntos 964/ 18, 913/18 con respecto al veto total de parte del Ejecutivo al proyecto que establece sanciones a funcionarios públicos y prestatarias de servicios público por incomparecencias al Concejo Deliberante, como así también el asunto N° 761/18 por el cual se solicita informe al Ejecutivo Municipal sobre el centro de transferencia del transporte público de pasajeros”.

El encuentro que se desarrolló en la sala de Comisiones fue presidido por ambos concejales, y de la reunión también participaron las concejales María Eugenia Duré, y Laura Colazo.

Tras la reunión, el concejal Von der Thusen se refirió al pedido de informe realizado al Ejecutivo Municipal sobre el centro de transferencia del transporte público de pasajeros señalando que “es insistir con un pedido de informe realizado a fin del año pasado, pero que al final no pudimos realizar porque no teníamos los votos para eso, ahora pareciera que estarían los votos, y nosotros necesitamos saber cuál es el estudio que se hizo de impacto ambiental, de salud, y social sobre ese centro de transferencia”.

Puntualizó que “existe un escrito de la secretaria de Salud de la provincia que estaría mal lo actuado por el Ejecutivo, dado que en ese lugar perjudicaría a las personas que están internadas, y además el ingreso que debería estar liberado para la guardia, justamente va a estar a pocos metros del ingreso de los colectivos, entonces hay que imaginarse cinco o seis colectivos de gran porte sobre la entrada de una guarida médica, lo cual está mal, me parece que han hecho oído sordo, la obra continua, una obra carísima de más de diez millones de pesos”.

Además sostuvo que al pedido de informe les vamos agregar que “nos expliquen cual fue el trámite administrativo o legislativo que hizo el intendente Melella para poder desafectar ese espacio público, porque esa vereda es un espacio público, sabiendo que todo espacio público se tiene que desafectar para poder realizar una obra”, expuso el edil.

En este sentido remarcó que “el Concejo Deliberante no ha desafectado ese espacio para la realización de un centro de transferencia, como de ninguna obra, con lo cual no solamente están incumpliendo con una normativa no municipal o una ordenanza, sino directamente con lo establecido en la Carta Orgánica de la ciudad que plantea la desafectacción de los espacios públicos”.

Al respecto sostuvo que “esto no pasó desapercibido dentro del Concejo, hemos presentado pedidos de informes que no han sido aprobados el año pasado, por eso ahora volví a insistir, le pedí a mis pares que me acompañen para saber qué es lo que realmente está pasando con el centro de transferencia”.

También consideró como “imposible que los funcionarios municipales lleguen a este Concejo Deliberante, por lo menos en las comisiones que me toca presidir lamentablemente no cuento con la presencia de los funcionarios municipales, y justamente de ahí se desprende otro de los asuntos que fueron tratado en la comisión de hoy que tiene que ver con este tema, una ordenanza que había sido aprobada el año pasado para sancionar a funcionarios que no se hagan presentes a la citación que realiza el Concejo Deliberante, donde planteamos que tanto los funcionarios que no vienen, como las empresas que no asisten al ser llamadas deben ser sancionadas pecuniariamente”.

En este sentido manifestó que “esto sucedió en la comisión de Presupuesto del día miércoles, donde funcionarios municipales, como autoridades de la empresa City Bus no concurrieron al Concejo Deliberante, siendo que nuestra preocupación está basada en el aumento del boleto de colectivo que ha sido llevado adelante en las sombras por parte del Ejecutivo Municipal, sin ningún tipo de requerimiento, y de información a este Concejo Deliberante que somos quienes representamos a todos los vecinos de la ciudad”.

Conjuntamente resaltó que “todo este aumento del cual se está hablando todavía no ha pasado por el Tribunal de Cuentas, lo cual es grave, no se puede generar un aumento sin pasar por el TCM, de acuerdo a lo establecido por la ordenanza municipal, por lo cual pido que se apruebe esta ordenanza que fue vetada por el intendente para que funcionarios que no comparezcan al llamado del Concejo Deliberante sean sancionados”.

