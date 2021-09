Viviana Genes: “No tendría que haber ningún tipo de conflicto porque nosotros somos profesionales de la salud y ellos están realizando un oficio”

En diálogo con FM Fuego, la presidenta de la Asociación de Kinesiólogos de Tierra del Fuego habló sobre la discusión que se está llevando en la Legislatura acerca de la regulación de la actividad de los esteticistas en la provincia e hizo hincapié en los planteos que han realizado en la reunión del día de ayer con los parlamentarios.

“Ayer a las 14hs fuimos invitados por la Comisión de Salud, tanto el sector de dermatólogos como autoridades de la Asociación de Kinesiólogos de Tierra del Fuego. En este caso fui yo en carácter de presidente que es el que tengo actualmente. La postura de la Asociación de Kinesiólogos, y en representación de todos los kinesiólogos de la provincia, fue de reafirmar lo que hemos hablado en las reuniones individuales, defendiendo los derechos de los profesionales de la salud”, expresó Genes.

En esa línea, explicó que “los kinesiólogos estamos siendo afectados porque de alguna u otra manera se está haciendo una campaña bastante maliciosa del otro sector, generando dudas acerca de las incumbencias de los profesionales de la salud y tratando de equiparar su oficio con la actividad profesional. La realidad es que en medicina no se comparte ningún tipo de incumbencia ni de espacio con oficios. Este sector tiene que ser normado, pero no dentro de una actividad sanitaria ni tampoco en detrimento de la kinesiología”.

“Cabe destacar que en su anteproyecto ellos piden derogar un artículo de la Ley de Kinesiólogos cuando ellos no pertenecen a los profesionales kinesiólogos. Los profesionales de la kinesiología tenemos título habilitante y estamos matriculados en el Ministerio de Salud. Este sector no tiene título habilitante reconocido oficialmente, entonces no están contemplados dentro de la ley nacional como una actividad sanitaria”, sentenció.

Asimismo, la presidenta de la Asociación de Kinesiólogos señaló que “no tendría que haber ningún tipo de conflicto porque nosotros somos profesionales de la salud y ellos están realizando un oficio. Justamente lo que les molesta es el artículo 8 de la Ley, el cual veda todo tipo de intrusismo profesional que claramente es lo que está realizando este sector”.

“La otra parte puede avanzar en cuanto a un marco normativo para su oficio, pero nunca se va a superponer con una actividad que está reconocida por el Ministerio de Salud y el de Educación. Nosotros tenemos incumbencias marcadas por instituciones universitarias”, destacó.

Con respecto a la reunión que mantuvieron en el día de ayer en la Legislatura, comentó: ”Creo que en primera instancia a los legisladores les quedó muy claro la diferencia que hay y entienden que tiene que regular esta actividad para que no se generen este tipo de conflictos. Van a pedir intervención al Ministerio de Salud y a Fiscalización Sanitaria para que se expida con respecto a esto”.

“Los kinesiólogos de la provincia defendemos nuestros derechos por título habilitante y con la responsabilidad profesional que eso implica. Le tiene que quedar claro a la población que acá está en juego la salud”, cerró Genes.