Víctor Cárdenas: “Quienes se dedican a esto tienen una ingeniería que les permite tener tarjetas a su nombre, pero los datos de la banda magnética son ficticios”

En diálogo con FM Fuego, el Comisario hizo referencia a la pareja de extranjeros que fue capturada en Ushuaia, apuntados como los artífices de un hecho que involucra la clonación de tarjetas de crédito y la realización de cerca de 20 operaciones fraudulentas.

“La Policía, a través de la División de Delitos Complejos, recibió una alerta por parte del Departamento de Prevención de Fraudes de la Red Link la cual consistía en la detección de distintas compras fraudulentas, mediante la utilización de tarjetas clonadas. Estas compras fueron realizadas en distintos tipos de comercios de la ciudad de Ushuaia”, explicó Cárdenas.

En esa línea, comentó que “a partir de esto, rápidamente desplegamos tareas investigativas, logrando dar con una pareja (una persona de nacionalidad búlgara y otra venezolana), que estuvieron realizando distintas compras en diversos locales, adquiriendo indumentaria de alto costo y otros servicios gastronómicos”.

“Las tareas investigativas que realizamos en la ciudad de Ushuaia nos permitieron ubicar a estos dos sujetos en el Aeropuerto Internacional antes de que abordaran un avión y abandonaran la provincia”, indicó.

Asimismo, el Comisario señaló que “la Justicia provincial en turno dispuso distintas medidas, entre ellas registros y requisas personales, las cuales dieron como resultado secuestro de dinero, una cuantiosa cantidad de tarjetas de crédito y débito e indumentaria adquirida en Ushuaia. Esto hizo que la Justicia provincial ordene la detención de estas personas”.

“En principio, no tenemos indicios de que las tarjetas hayan sido clonadas aquí en Ushuaia. podemos decir que habrían sido clonadas en la provincia de Buenos Aires, donde residen los titulares originales de las mismas. El desconocimiento por parte de los titulares con respecto a estas compras permitió a Red Link iniciar una especie de seguimiento y obviamente nos informaron a nosotros para que rápidamente podamos dar con estos sujetos”, resaltó.

En relación al origen de la clonación de las tarjetas, Cárdenas desestimó que se haya realizado en Ushuaia: “Uno de los damnificados había estado presente en la ciudad de Ushuaia, pero en forma atemporal a estas dos personas detenidas. Otro indicio que tenemos para pensar que las tarjetas no fueron clonadas acá es que no secuestramos ningún tipo de dispositivo que se use para tal fin”.

“La División de Delitos Complejos está trabajando para determinar el punto donde fueron robados los datos de esas tarjetas. Este tipo de maniobras requiere de que la víctima deslice su tarjeta por algún dispositivo que puede ser colocado en algún cajero automático o en algún restaurante, donde el delincuente se hace de los datos. Esta es una de las modalidades que se emplean”, manifestó.

Por otra parte, el Comisario destacó que “estas personas se han visto involucradas en distintos hechos delictivos internacionales, por lo que son obviamente conocidos por la gente de Red Link que son quienes están en permanente contacto con los damnificados de este tipo de hechos. En este caso, las transacciones fraudulentas realizadas ascienden a alrededor de 20, en algunos casos los comercios se repiten”.

“Quienes se dedican a la clonación de tarjeta no son ningunos improvisados, tienen una ingeniería por detrás que les permite tener tarjetas a su nombre, pero los datos de la banda magnética son ficticios. Es muy probable que el comerciante verifique la identidad de la tarjeta y obviamente coincida, pero lo que no coincide son los datos de esa banda magnética”, concluyó Cárdenas.