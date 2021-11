Vecinos reclamaron por la apertura de las fronteras terrestre

Lo hicieron en la Plaza Almirante Brown, pidiendo a las autoridades el mismo trato que los turistas que llegan a nuestra provincia.

Varios vecinos que residen en Río Grande, se manifestaron para pedirle a las autoridades correspondientes la reapertura de la frontera terrestre con Chile.

Una de las vecinas, Mirta Alvarado dijo: «Me hice eco de la convocatoria, porque estamos pidiendo la apertura de la frontera terrestre, específicamente tengo a mi mamá de 89 años, se pueden imaginar lo que es no estar en el cumpleaños, en navidad, año nuevo. Tengo a mi hijo, padre, abuelos fallecidos y el 1° de noviembre no he podido ir al cementerio como se hace en Chile en esta fecha, duele y lo único que necesito es abrazar a mi madre y ella me necesita. No tenemos dinero para ir de vacaciones, lo que queremos es poder ir a Chile a ver a nuestra familia, aunque tengamos que estar 10 días confinados, no importa, lo hacemos, el abrazo es lo más importante para nosotros, se ha ido gente de esta vida y no nos pudimos despedir, seguimos con gente que viene de otros lugares y a nosotros no nos dejan, eso no puede ser», expresó en Fm fuego.

Otro de los vecinos dijo: «Abran las fronteras, ha pasado mucho tiempo, hay mucha gente que está desesperada por ver a sus seres queridos y en la Patagonia es una necesidad nuestra integración, acá nos necesitamos de ambos lados, se los pedimos de todo corazón, abran las fronteras, basta, ya está», concluyeron los vecinos en su reclamo.