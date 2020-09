Vecina de Tolhuin solicita ayuda para su hijito Franco

Franquito tiene 3 años y ha sido operado del apéndice y producto de esa operación quedo con una colostomía, la cual debe mantenerse limpia, seca y muy cuidada a fin de evitar infecciones o dermatitis. Su mamá Yessica Piñeiro, de la localidad de Tolhuin, solicita colaboración a los vecinos para poder solventar los gastos para llevar adelante las tareas de limpieza a su hijo franco, ya que manifiesta estar desesperada, por no recibir respuesta de ayuda social y la caja de colostomía que contiene 30 bolsitas tienen un costo de $10.500.

En diálogo con Fm Fuego la mamá del niño contó que “desde el mes de abril estamos comprando las bolsitas a pulmón” y mencionó que “tampoco he tenido ninguna capacitación para mantenerle la herida limpia y su panza bien higienizada”.

“En el Hospital de Río Grande nos dijeron que teníamos que acercarnos al Centro Asistencial y que ahí nos iban a atender, pero el personal no está capacitado tampoco, en varias ocasiones tuve la oportunidad de ir al CAT pero no sabían ponerle la bolsa ni tenían conocimiento para calmar al nene, tuve que buscar ayuda en otro lado” sostuvo.

Señaló que “en el hospital de Río Grande me mostraron como lo hacían ellos pero no lo hacían correctamente, el doctor a mí me recomendó otra crema para que la dermatitis no se expanda” y agregó “conocí a una señora que tenía a su marido con el mismo tema y me pudo enseñar como mantenerle limpia la panza y hacer durar más la bolsa, pero no tenía nada que ver con la capacitación que me dijeron en Río Grande”.

Con respecto a la ayuda económica que precisa sostuvo que “me comuniqué con el intendente pero me derivó con una señora, que me pasó el número de otro señor, que me mandó a Desarrollo Social, se cercaron a mi casa y me tomaron los datos para ver si me podían hacer los trámites para conseguirme las bolsitas”. Sin embargo, manifiesta que hasta el momento no ha recibido nada.

Afirmó que no recibió por parte de las autoridades la respuesta que esperaba “no estoy pidiendo algo de arriba, estoy pidiendo que me ayuden con mi hijo, él lo está pasando mal, se tuvo que someter a 3 operaciones, yo esperaba que me ayuden. Necesito una capacitación, que alguien me escuche”.

Comentó que los insumos son muy costosos y le resulta muy complicado cubrir estos gastos “nosotros pagamos alquiler, me ayudan con el Redsol, actualmente no estoy trabajando, cobro el salario de mi bebé y con eso puedo ir juntando para por lo menos tener una caja por mes, pero el necesita 3 cajas por mes” con lo cuál se le hace imposible cubrir su necesidad.

Quienes puedan colaborar con cremas, adermicina, gasas pueden comunicarse con ella al 2964629903.

Asimismo, publicó su CBU para quienes deseen ayudarla con efectivo.

