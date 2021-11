Ushuaia: Los usuarios de las líneas C, D, E de colectivos tienen el segundo viaje en combinación de forma gratuita

El presidente de la empresa Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE), Silvio Bocchicchio, explicó la implementación del nuevo sistema de viaje gratuito en el segundo trayecto en combinación, para aquellos usuarios que utilicen las líneas C, D, y E.

“Ya gestionamos ante SUBE una ventana de combinación para que el segundo viaje sea gratuito, ya que la decisión del intendente Walter Vuoto es subsidiar la combinación porque es un sistema de rutas basado en la combinación. Uno vive en Andorra, tiene que ir al Pipo y necesariamente tiene que tomar dos colectivos, por lo que proponemos que la combinación sea sin costo”, agregó.

Explicó que “un usuario va a subir al colectivo, va a marcar con la SUBE, va a pagar el boleto y a partir de ahí tendrá 30 minutos para utilizar el siguiente servicio”, por lo cual “si cuando toma el siguiente colectivo y marca con la tarjeta el tiempo es menor, queda registrado el uso del colectivo pero no se registra débito; y si es más de 30 minutos le van a debitar el boleto porque se pasó de la ventana de uso de la combinación gratuita”.

No obstante, manifestó que “evaluaremos si hay que hacer ajustes, pero el horario de 30 minutos está calculado y cierra”.

Bocchicchio enfatizó que “no es un año como los anteriores porque venimos de una pandemia que nos sacó de foco con las estadísticas, y estamos reconstruyendo la cantidad de usuarios en esta última parte del año”. Además, observó que “ahora tenemos cinco recorridos cuando antes teníamos solo dos, y queremos seguir creciendo”.

Por último, el titular de UISE reiteró que “aquellos usuarios que tomen las líneas C, D y E van a poder combinar con todas las líneas, incluídas las dos centrales, A y B para poder llegar de un punto al otro de la ciudad. Como son líneas nuevas o reformuladas que entren en los barrios de la ciudad, queremos que se puedan utilizar de forma combinada con el resto de las líneas”.