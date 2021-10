Ushuaia-La linea C inicia su nuevo recorrido en Andorra

En el marco de la implementación de los nuevos recorridos de colectivos de la línea C que iniciarán este viernes el área de Atención al Vecino, la Subsecretaría de Participación y Gestión Comunitaria y Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE) dialogaron con vecinos y vecinas del barrio de Andorra.

El presidente de UISE, Silvio Bocchicchio, explicó que “junto a funcionarios de distintas áreas del Municipio estuvimos en Andorra para interpretar el recorrido de la Línea C que se va a implementar desde mañana viernes, que une a la urbanización con el centro de la ciudad en la calle Yaganes”.

“Hablamos con los vecinos, especialmente los que son frentistas en las calles por las que van a pasar las unidades, y les explicamos que el colectivo va a detenerse en los lugares en los que están marcadas las paradas, ya que el objetivo es cumplir con la frecuencia de un colectivo cada media hora”, especificó.

El titular de UISE destacó que “la respuesta fue buena, mucha gente que recibió el folleto con el recorrido es usuaria del servicio pero de manera ocasional y ahora van a contar con un servicio más regular”.

Por otra parte, Bocchicchio remarcó que “por dos semanas vamos a incentivar el conocimiento y el uso de la Línea C haciendo gratuito el viaje”, por lo que “aquéllas personas que la usen no van a pagar boleto, pero sí van a pagar el boleto de la línea con la que combinen en caso de hacerlo”.

El subsecretario de Participación y Gestión Comunitaria, Christian Hervias, explicó que “también estuvimos señalándoles las nuevas paradas y precisando los horarios del recorrido que se extenderá desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas, con una frecuencia de media hora entre cada unidad, algo que es nuevo para los vecinos de la zona”.

“También les contamos sobre las dársenas que se construirán para contenedores de basura, que facilitarán el recorrido de los camiones recolectores y, al mismo tiempo, no afectará el recorrido de las unidades de colectivos”, indicó Hervias.