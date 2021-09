Ushuaia-El programa municipal “Filomena Grasso” alcanzará a 500 niños, afirmó María Calderon

La secretaria de Educación y Cultura de la Municipalidad de Ushuaia, María José Calderón indicó que “el Programa de Inclusión Educativa ´Filomena Grasso´, permitirá garantizar en la primera etapa el futuro de unos 500 niños y niñas, a través del desarrollo integral de las infancias”.

Tras el lanzamiento del programa que encabezó el intendente Walter Vuoto en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura junto al equipo docente que forma parte del proyecto, Calderón subrayó que “esta decisión política que lleva el nombre de la primera maestra que vino a Ushuaia a dar clases a los hijos e hijas de inmigrantes y yámanas, es una especie de homenaje a todas aquellas maestras que vienen haciendo un trabajo admirable”.

Aclaró que “este programa no viene a sustituir a nadie, sino que nos permitirá acompañar a los y las docentes y a las familias para transformar la vida de niños y niñas, ofreciendo mayores oportunidades para quienes se vieron más vulnerables durante la pandemia”.

Calderón informó que “el programa municipal, está pensado para niños y niñas de 6 a 12 años que se encuentren cursando el nivel primario, y desde el municipio no sólo vamos a acompañar en materia educativa, sino también en salud, y a buscar acortar la brecha digital de aquellos que no tuvieron acceso a una computadora”.

De la misma manera anticipó que “en esta primera etapa el proyecto abarcará a unos 500 niños y niñas de diferentes lugares de la ciudad, ya que tendremos presencia en el barrio de las 640 Viviendas, Bahía Golondrina, Centro Comunitario del K y D, Los Morros, Andorra, las sedes de UOM, UTGRA y Camioneros.