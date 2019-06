URGENTE:RADICALES PIDEN SUSPENDER LAS PASO

RIO GRANDE.-Si algo hacia falta en el pais para enrarecer el clima electoral es la idea de los radicales comandados por Alfredo Cornejo quien mando de punta de lanza a dos diputados para que Macri no tenga primarias y así fortalecer su candidatura en octubre, los radicales (que no son de Tierra del Fuego) salieron con la idea. Hasta ahora hubo numerosas expresiones contrarias a la realización de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, entre ellas las de Graciela Ocaña. Pero esta tarde la diputada de Cambiemos dejó las palabras de lado y pasó a la acción directa: presentó en el Congreso un proyecto de ley para suspender las PASO en aquellos rubros donde todas las agrupaciones hayan confeccionado listas únicas.

En esa misma dirección apuntará la iniciativa que mañana, o más tardar pasado mañana, llevarán a las dos cámaras del Parlamento la senadora Pamela Verasay y el diputado Luis Petri. Se trata de de los representantes de un grupo de legisladores nacionales mendocinos que responden al jefe de la UCR, el gobernador Alfredo Cornejo.

La legisladora cuestionó básicamente el andarivel presidencial, donde las fuerzas inscriptas no tendrán competidores internos. Es decir que alguien, y no precisamente el voto soberano, ya decidió que los candidatos fueran Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Alberto Fernández (Frente de Todos), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), Manuela Castañeira (Nuevo Movimiento al Socialismo), José Luis Espert (Alianza Despertar), Alejandro Biondini (Frente Patriota), Juan José Gómez Centurión (Frente Nos) y José Romero Feris (Partido Autonomista Federal).

