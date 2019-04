URGENTE:HECTOR DARIO “EL GRINGO “WEISS PRESO EN RIO GRANDE

RIO GRANDE.-La noticia que tuvo en vilo a la provincia en horas del medio fue (fue anticipo de FM FUEGO) sobre la detención de Hector Darío “EL GRINGO” Weiss tras la resolución del STJ no haciendo lugar al recurso de apelación presentado por el condenado por considerar la justicia INADMISIBLE dicho pedido, y deberá cumplir 8 años de prisión quien fuera encontrado culpable del delito de abuso sexual simple reiterado en numero indeterminado de ocasiones en concurso real con abuso sexual y estupro en concurso real , tuvo una noticia inesperada.

Desde la justicia se manejaba la información que El Gringo Weiss no era “bienvenido” en la penitenciaria de Ushuaia, además ya había inteligencia sobre que no habia seguridad para el violador , por eso comenzaron a manejar otras chances de traslado, finalmente Héctor Ruben Weiss fue trasladado a la penitenciaria de Río Grande donde ingresó esta noche bajo estrictas medidas de seguridad, según la disposición de la Justicia Provincial.

Gracias por compartir!