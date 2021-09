UOCRA se concentra en su sede en apoyo a Julio Ramírez

Luego de la manifestación realizada en el día de ayer por un grupo de desocupados de la construcción, afiliados afines a la conducción actual del sindicato se hicieron presentes en la sede de Don Bosco 777 para dar su apoyo al Secretario General de Río Grande.

En diálogo con FM Fuego, Ramírez hizo alusión a las acusaciones de que no quería proceder con las elecciones: “Las elecciones están suspendidas en todo el país, no es que sólo en Tierra del Fuego estén suspendidas o que yo no quiera hacerlas. Esto lo decide el Secretario General a nivel Nacional. Hay una prórroga de 6 meses puesta por el Ministerio de Trabajo de Nación para todos los sindicatos. Cuando haya elecciones, en las urnas se verá quién tiene que quedar”.

En referencia a quienes se manifestaron en el día de ayer, señaló que “es gente desocupada que no está de acuerdo porque no consigue trabajo y dicen que yo no les doy trabajo. Yo no soy empresario, yo soy del sindicato; las que tienen que dar trabajo son las empresas. Yo hago todo lo posible con la bolsa de trabajo, pero yo no tengo nada que ver”.

Por otro lado, valoró la presencia de quienes se acercaron a apoyarlo: “Acá hay como 100 compañeros que han venido espontáneamente a apoyar al sindicato y apoyarme a mí, la verdad les agradezco. Estos son los verdaderos desocupados que no tienen otro interés más que conseguir trabajo para darle de comer a su familia”.

Por último, Ramírez sentenció: “Voy a accionar legalmente con respecto a lo que se ha hablado de mi familia, la cual no tiene nada que ver con el sindicato”.