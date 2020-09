Una vecina de Río Grande denuncia que sufrió abandono de persona por parte de su obra social

Una vecina de la ciudad de Río Grande, Noemi Jara, ha tenido que atravesar múltiples inconvenientes con una obra social. La paciente diagnosticada con el síndrome de artritis reumatoidea denuncia que sufrió un abandono de persona por parte de Osecac.

Noemi manifestó que “desde marzo tuve un problema bastante serio con la obra social abandonándome como persona” ya que la paciente padece artritis reumatoidea “una enfermedad de los huesos que con los años uno se va afectando cada vez más”. Inicialmente su doctora le recetó un medicamento biológico llamado Enbrel y sostuvo que desde que le dieron aquel medicamento su vida cambió “es el eje de mi vida, es un biológico que duerme la enfermedad, porque con el tiempo uno se va deteriorando y perdiendo la fuerza, es un dolor muy fuerte en los huesos” y añadió que “uno lo tiene que tomar como un reloj, es una cadena que no se puede cortar” lo cual se le imposibilitó ya que “la obra social no me lo daba en tiempo y forma”. Debido a ello la paciente comenzó con crisis y dolores muy severos por lo cual su doctora optó por cambiar su medicación a un nuevo biológico tras lo cual “empezaron los graves problemas porque la obra social dice que la nueva medicación no es un biológico”.

Al dejara sin la medicación se empezó a agravar su situación con lo cual “empecé todos los tramites, lleve todos los papeles, formularios y la obra social me rechazó dándome la negativa” alegando que la nueva medicación no es un biológico por lo que “les mande un e-mail verificando que efectivamente era un biológico y ellos me dijeron que no”.

Sostuvo que “es una vergüenza lo que hace Osecac” y manifestó que hace 5 meses no cuenta con la medicación lo cual está repercutiendo en su cuerpo “los dolores son tremendos, es muy feo, sólo la persona que tiene esta enfermedad sabe lo que se siente” expresó. “No tengo mi remedio, no me puedo mover, es una vergüenza el abandono de persona y la burocracia, me tienen dando vueltas” consideró y contó muy conmocionada que tuvo que llegar a cortarse el pelo debido a que tras no recibir su medicación su cuerpo se está debilitando considerablemente “es horrible no poderse mover, ni peinar porque uno pierde las fuerzas”.

Hasta el momento desde la obra social no le han brindado ninguna solución “ellos están con las oficinas abiertas, yo necesito que me sigan dando el biológico antiguo hasta que me acepten la nueva medicación, pero ellos le dijeron al abogado que yo tenia que seguir sin medicación hasta que me autoricen la nueva”. Manifestó que la doctora ya realizó una nota mediante la cual se hace exclusivamente cargo a la obra social “porque se me pueden despertar otras enfermedades por no tomar el biológico, ellos lo saben y no me dan respuesta”.

“Me dejaron a la deriva, siempre poniendo trabas y no me dan la medicación” señaló consternada.

