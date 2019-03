UNA MULTITUD DE VECINAS DISFRUTÓ EN SU DÍA DEL RECITAL DE PAZ MARTÍNEZ

Con un gimnasio colmado que vibró al ritmo de las canciones del cantautor y mundialmente conocido Paz Martínez, se desarrolló el evento que enmarcado en el día de la mujer organizado por le Municipio de Río Grande.

Una multitud de vecinos y vecinas de toda la ciudad se dieron cita este sábado por la noche en las instalaciones del Gimnasio Carlos Margalot de Río Grande para disfrutar de la presentación del conocido cantante Paz Martínez. El músico llegó a la ciudad de la mano del Municipio para homenajear a las mujeres en el marco del día internacional de la mujer que se conmemora cada 8 de marzo.

“Espero recibir el cariño que he recibido cada vez que subo a un escenario” dijo el músico sobre su presentación por tercera vez en la ciudad, y agregó sobre su carrera como cantante y su trayectoria “nunca pensé en llegar a esto, a este reconocimiento. Lo he recibido gracias a mi amor y respeto profundo que tengo por el público”.

Sobre su persona, el artista reveló que “soy una persona muy sencilla, – y aclaró- Paz Martínez es el apellido de mi vieja”.

En relación a la invitación de parte del Municipio para homenajear a las mujeres en su día el cantante dijo “primero agradecer al municipio por la invitación, me siento halagado al saber que fui elegido entre tantos artistas, y es un gusto venir acá, porque siempre que he venido la he pasado bárbaro. Y creo que se han fijado en mi porque nunca he cambiado. Siempre me mantuve en un mismo lugar, el del cantarle al amor”.

“La gente del municipio sabe que el Paz Martínez sube al escenario y canta, disfruta y fundamentalmente hace disfrutar a la gente”, dijo. Finalmente el artista dijo “desde mi corazón dejo un beso enorme a todas las mujeres de Río Grande”.

Por su parte, la Secretaria de Promoción Social del Municipio de Río Grande, Analía Cubino, celebró la llegada del artista, y agregó “Estamos muy felices desde el municipio porque fue una noche maravillosa, donde muchas vecinas disfrutaron de este espectáculo junto a un compositor y músico increíble. Este fue un momento pensado para ellas”, valoró la funcionaria.

