Trabajadores de Digital Fueguina a través de un petitorio solicitaron una reunión urgente con el Gobernador y la Ministra de Industria

Ayer a la tarde, en la delegación de Gobierno en Rio Grande, entregaron un petitorio donde solicitan una reunión urgente con el Gobernador Melella y la Ministra de Industria, entendiendo que tienen la herramientas necesarias para que vuelvan a trabajar.

El referente de los trabajadores de la empresa Digital Fueguina, Marcos González se expresó después de la movilización que ayer en horas de la tarde realizaron: «hicimos un petitorio solicitando una reunión urgente con el gobernador, con la Ministra de Industria, para ver si se puede hacer que se sienten con la gente de Garbarino, entendemos que hicimos todo de nuestra parte, pusimos la planta operativa, le hicimos mantenimiento, llamamos a la gente Newsan con la ayuda del sindicato, vinieron, chequearon que estaba en condiciones de operar y hoy las trabas vienen desde Buenos Aires».

González siguió diciendo que, «la empresa tiene que solucionar algo en Buenos Aires, no lo hacen, dilatan todo porque el beneficio es para los compañeros, no para ellos. Como no van a recibir ninguna ganancia, no les interesa, plantean que Tierra del Fuego es una problemática mínima a 3.000 kms de la problemática a nivel nacional que tienen ellos. Lo que nosotros sabemos es que el Gobierno Provincial tiene las herramientas para obligar a la empresa que se siente a dialogar y que los obligue que si las condiciones estén dadas se empiece a trabajar».

Finalmente hizo alusión a la situación de los trabajadores, «hace 7 meses que estamos en la calle, 8 meses que no cobramos y lamentablemente creemos que si esto no se soluciona antes del 14 de noviembre que son las elecciones, después se va a hacer mucho más complicado, así que esperamos la respuesta y si no tendremos que endurecer este reclamo, estamos decididos a llegar hasta las últimas instancias».