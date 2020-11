Tolhuin: La responsable del supuesto geriátrico aseguró “no hay nada clandestino”

El día miércoles se llevó adelante el allanamiento de un geriátrico que funcionaba en un domicilio sobre calle Juan Manuel de Rosas al 100, en el barrio Provincias Unidas, de la ciudad de Tolhuin. El mismo, se dictó tras una denuncia que aseguraba que el espacio no contaba con la habilitación correspondiente. Fm Fuego dialogó con la persona responsable del lugar, Norma Covarubia.

“Ayer golpearon la puerta y me encuentro con la policía, enfermeros, una ambulancia, que venían a ver a los abuelos, por el tema de que supuestamente se habían enterado que acá había un geriátrico clandestino que estaba acá, y no es así” sostuvo y detalló “el médico revisó a las abuelas que estaban todas bien, la policía se llevó todos los datos de los hijos y familiares y me preguntaron sobre la medicación”.

Con respecto a la documentación señaló que “yo presenté todos los papeles, los tiene la contadora. Ya están los trámites hechos”.

Consultada sobre posibles reuniones con el intendente dijo que “fui dos o tres veces hasta que hablé con la secretaria y me dijo que me quede tranquila, que lo iba a llamar para que tenga una audiencia para conversar con el intendente, estoy esperando eso hace un tiempo”.

Acerca de la denuncia sostuvo que “por empezar no es un geriátrico ni mucho menos trucho. Si yo hubiera querido que esto sea trucho no se hubiera hecho público, de la policía siempre vienen a dejarme los pañales y la medicación, mi hija trabaja en Defensa Civil y venían a dejarme la mercadería, de la panadería La Unión me traían el pan y las facturas que le compraba. También hay una señora que es comisaria al lado de mi casa, me compraba mercadería y me trajo los remedios cuando estuve enferma” por lo cual aseguró “es del conocimiento de todas las personas, no hay nada clandestino”.

Sobre el allanamiento del día miércoles afirmó “el doctor se fue muy conforme, dijo que estaba todo muy bien y que las abuelas estaban en perfectas condiciones. La policía me dijo que me quede tranquila y se llevaron los datos de las abuelas; edades, la medicación que tomaban y los teléfonos de los familiares”.

En relación con la continuidad de la causa consideró “yo creo que tendré que presentar la documentación y seguir pagando los impuestos, que siempre he pagado. Estoy tranquila, la gente me conoce y si mi familia tiene que hacer alguna declaración no hay problema”.

