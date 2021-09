Stefani: “Jamás haría un proyecto para perjudicar al trabajador, lo que estamos haciendo es poner esta discusión en el Congreso, pero es sólo uno de los temas, no el único”

El diputado Nacional por Juntos por el Cambio y candidato para renovar su banca en las elecciones de noviembre dialogó con FM Fuego sobre los distintos proyectos presentados para apuntar a la problemática laboral actual y garantizar el acceso formal al trabajo, haciendo referencia al que se ha hecho más público y que tiene que ver con el cambio en el sistema de las indemnizaciones.

En relación a ese proyecto, el funcionario explicó que “no es algo que inventé yo, sino que es algo que está funcionando en 27 países en el mundo y que da la facilidad de que haya empleo, que es el problema más grave que tenemos en Tierra del Fuego. La gente no tiene empleo, trabaja por planes, pasantías del estado y hay un montón de gente desocupada. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que hay que generar empleo y hay muchos otros problemas que giran en torno a la generación de empleo”.

“Somos el segundo país del mundo con mayor cantidad de impuestos, les cambiamos las reglas del juego a todos cada dos años, tenemos en un mes más inflación que los países vecinos en un año. Esas condiciones no van a cambiar de un día para el otro. Lo que estamos tratando de hacer nosotros es ver qué tipo de herramientas podemos organizar para resolver estos problemas rápidamente”, resaltó.

Sin embargo, Stefani se mostró molesto de que sólo se haga hincapié en la eliminación del sistema actual de indemnizaciones, cuando no es el único proyecto que presentó para tratar la problemática laboral: “Hay gente que tiene planes y que quiere trabajar. Entonces, esa gente que salta del plan al empleo formal donde quiere vender algo, ofrecer un servicio o tener su emprendimiento, esa gente no lo puede hacer porque tiene que pagar un monotributo y no lo puede pagar. Esa gente pierde el plan y resulta que no puede trabajar. En ese sentido, yo presenté un proyecto para darle un año de gracia a quien hace su emprendimiento para que siga cobrando el plan y también exista para que las empresas o comerciantes un proceso de 5 años de transformación donde no paguen el impuesto. Sin embargo, no tienen en cuenta ese proyecto y se concentraron sólo en el de las indemnizaciones”.

Con respecto al sistema de indemnizaciones, el diputado por Juntos por el Cambio señaló que “lo que conocíamos antes donde uno entraba a una empresa y se quedaba muchos años, incluso hasta jubilarse, es una modalidad que cambió. Hoy los chicos cambian de empresa constantemente. La ley laboral que tenemos nosotros indica que, para que tengas derecho a una indemnización, tenés que trabajar un año. Este proyecto lo que hace es que, con los aportes que hoy ya hace el trabajador y la empresa, se crea un fideicomiso que lo maneja el Anses y el Estado y va a una caja de ahorro que se actualiza con la inflación para que vos, si trabajas cuatro meses en una empresa, no los pierdas”.

“Lo que nosotros queremos correr es el problema de la industria del juicio laboral que de ninguna manera beneficia al trabajador ni a los que generan trabajo. Esa es la parte de la solución que tenemos que encontrar”, agregó.

Por otro lado, Stefani remarcó que “hay mucha gente que no tiene trabajo, y con un plan o una pasantía no se puede vivir dignamente. Yo jamás haría un proyecto para perjudicar al trabajador. Nosotros lo que estamos haciendo es poner esta discusión en el Congreso, pero es uno de los temas, no el único. Yo no presenté sólo este proyecto, yo presenté un montón de proyectos para resolver las cuestiones que a mi me parecen que son un problema en Tierra del Fuego”.

“Yo vengo de una familia que se crió en una casa de chapa y madera, soy un tipo que va a aportar para que a los trabajadores les vaya bien”, concluyó el diputado.