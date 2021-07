Sonia Castiglione: “Haciendo un paralelismo entre Digital y Ambassador, se ve la falta de interés de los empresarios en buscar soluciones”

En diálogo con FM Fuego, la Ministra de Producción de la provincia se refirió a la complicada situación de algunas fábricas e hizo hincapié en la posibilidad que se está gestionando para que Digital Fueguina pueda finalizar el contrato con Newsan, lo cual les garantizaría dos meses de empleo a los trabajadores.

Inicialmente, Castiglione explicó que la situación de Digital Fueguina y Tecnosur es muy compleja, aunque indicó que “nosotros vimos una oportunidad en la culminación de la producción con Newsan, una posibilidad de al menos unos meses más de trabajo para poder poner a trabajar la planta. En eso ya hace varias semanas que venimos tratando de gestionar con todas las partes para poder ponerla en marcha”.

“La verdad que es muy complejo. Un factor determinante tiene que ver con las deudas que tienen las empresas con ciertos servicios. En ese sentido, gestionamos la posibilidad de que la ART continúe, Obra Social también. Además, agradecemos a la Cooperativa Eléctrica y a Camuzzi la voluntad de no cortar el suministro. Pero lo que queda, que no es para nada menor, son las condiciones en las que puede llegar a estar hoy la planta teniendo en cuenta que ya hace unos meses que no está trabajando”, detalló.

En ese sentido, la Ministra explicó que “lo que plantea el Grupo Garbarino es que no tienen la posibilidad financiera y económica para poner en marcha la planta. Por eso nosotros tomamos esto como un trabajo de articulación y he hablado personalmente con la ART y la Obra Social para explicar un poco la situación y que, si se diera la posibilidad de que por dos meses se reactivara el trabajo, la provincia estaría en condiciones de subsidiar esos montos fijos. Queremos acomodar todas las piezas y no es fácil porque hay una deuda muy abultada con los servicios y con los trabajadores”.

Al ser consultada sobre por qué el contrato sería con Newsan y no con otras empresas, aclaró que “Newsan tiene un contrato autorizado por la comisión del área y ya venían trabajando con Digital, de hecho tienen insumos y algunos productos terminados dentro de la planta. Newsan tiene la intención de terminar la fabricación de 17 mil equipos y hay que agradecer también a la empresa por la predisposición a generar escenarios para intentar reactivar en vez de tomar caminos que tienen que ver más con aspectos judiciales.

“Hoy por hoy lo concreto es tratar de ver si se puede generar esa ventana de dos meses donde los trabajadores puedan producir y cobrar un sueldo por ese tiempo”, opinó.

Por otro lado, otra de las empresas en una situación similar, aunque hace mucho más tiempo en conflicto, es Ambassador Fueguina. Sobre eso, Castiglione expresó que “la situación hoy sigue igual. Recordemos que ellos están en un proceso de concurso donde están determinando los activos. Lamentablemente, estos procesos son más largos de lo que uno quisiera, pero nuestra intención es que el juez permita la utilización de la planta para algún tipo de proyecto para los trabajadores, sin perjuicio para ninguna de las partes”.

“No descansamos con este tema porque entendemos la situación. Este próximo sábado ya van a estar cumpliendo un año de la toma de la planta y la verdad que el proceso es demasiado lento para quien está en esa situación. Estamos permanentemente tratando de ayudar a los trabajadores de alguna manera y buscando alternativas para poder desatar un nudo que se ha atado muy fuerte; son empresas que están con un pasivo financiero enorme y es muy complejo”, agregó.

Finalmente, la funcionaria concluyó que “haciendo un paralelismo entre Digital y Ambassador, se ve la falta de interés de la patronal o los empresarios en buscar soluciones. Es algo más a lo que estamos acostumbrados que pasa en Tierra del Fuego con algunos grupos empresarios, por suerte no pasa con todos y hay otros grupos que tienen un gran compromiso y seriedad”.