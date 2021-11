Siguen la charlas en el Mes Azul, «Diabetes/Obesidad y alimentación consciente»

Se realiza hoy en el Espacio Nido, Barrio Mirador, a cargo del doctor Norberto Fiordomo, sobre obesidad y su injerencia en la diabetes.

En el Mes Azul, así denominado a noviembre sobre la concientización de la diabetes, continúa hoy las charlas de profesionales. En este caso en el Espacio Nido, ubicado en el Barrio El MIrador y quien estará a cargo de la misma, es el doctor Norberto Fiordomo. Al respecto, el profesional expresó: «Somos parte del servicio de diabetes e intentando concientizar a la gente sobre esta pandemia, que estuvo relegada con la anterior pandemia que viene desde antes y que va a seguir, depende de nosotros darle un giro, específicamente mi charla será sobre obesidad en relación con la diabetes y lo vamos a hacer en conjunto con el departamento de nutrición, como ir cambiando este camino hacia una alimentación consciente. En este tema, la Argentina tiene los peores valores en Latinoamérica y dentro de Argentina, Tierra del Fuego muy mala estadística en cuanto a la obesidad. Pero estamos aún peor si vamos a la parte pediatría-infantil, Tierra del Fuego es la peor provincia de Latinoamérica, uno de cada dos niños tiene obesidad o sobrepeso».

«Son pandemias que se suman mutuamente, la obesidad predispone y favorece la aparición de diabetes en la gente que no debería desarrollarla, pero la obesidad lo predispone, además con problemas cardiovasculares, hipertensión, problemas en los huesos, múltiples connotaciones que tiene esta enfermedad, no es solamente no verse bien estéticamente», finalizó diciendo el doctor Norberto Fiordomo.