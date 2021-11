«Se pudo revertir el resultado porque pudimos llegar al vecino», dijo la Diputada Mabel Caparrós

La diputada nacional hizo un balance de lo que fue las elecciones en nuestra provincia, destacando que el trabajo de todos los espacios políticos que componen el Frente de Todos fue fundamental para revertir el resultado de las Pasos.

La diputada nacional, Mabel Caparrós, habló con FM Fuego haciendo un balance de las elecciones del domingo pasado, donde el Frente de Todos logró imponerse: «En Tierra del Fuego fue una elección muy buena, logró darse vuelta un resultado, para eso se salió a trabajar mucho, salieron todos los espacios políticos que conforman el Frente de Todos, a trabajar casa por casa, caminar, golpear puertas, conversar con los vecinos, explicar que enfrente estamos teniendo un espacio político complejo, difícil, que plantea recortes de derechos, la toma de decisiones de solucionar el tema económico con recortes, con una confrontación permanente muy agresiva como hace muchos años no se veía que no deja de llamar la atención como forma de llegar al poder. Hubo que salir a explicar que volvimos de 4 años muy difíciles especialmente para Tierra del Fuego, con la apertura de la importación, el libre arancel que nos ponía fuera de competitividad con Brasil, nos ponía en una situación muy difícil que llevó literalmente a la pérdida de empleos. Se pudo llegar a la gente, se les pudo explicar, pudieron conocer que es lo que estamos planteando».

Mabel Caparrós también hizo un análisis del porqué la derrota en varias provincias de nuestro país: «En muchas provincias donde se dio esta derrota tuvo que ver con una diversidad de factores, por un lado lo que se padeció con esta pandemia, el encierro, el no dictado de clases, era natural que la gente esté enojada y con quien condujo las tomas de decisiones que eran necesarias y por otro lado las propias internas locales, me parece que no alcanzaron a ver lo que hay enfrente, cual es el adversario. De aquí en adelante hay que mirar, habrá que buscar consensos. Mi experiencia de estos dos años en la Cámara de Diputados, que es una cámara grande, fue muy difícil consensuar algo con Juntos por El Cambio, fueron muy agresivos y me parece que esto va a seguir, habrá que buscar consensos con partidos provinciales, que tengan una mirada distinta, pero no en un enfrentamiento que no tengan retorno».

La diputada nacional hizo referencia a la unidad que se logró en Tierra del Fuego para revertir el resultado y si la misma podrá continuar: «Soy optimista, creo que si por varias cuestiones, primero porque nuestra provincia necesita en ejecutivos que pienses en generación de trabajos, que nos consolidemos como provincia productiva que la gente no piense en emigrar porque no tiene trabajo, garantizar esto por cuestiones geopolíticas, necesitamos que Tierra del Fuego crezca. En esto, quienes conformamos el Frente de Todos lo tenemos claro, esto va a empujar a que se logren acuerdos y se puedan trabajar al 2023 con una mirada clara, porque enfrente tenemos a una derecha que viene con una intención política absolutamente diferente, que la vivimos los 4 años de Macri y que nos hizo mucho daño».