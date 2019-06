Se inaugura la muestra » Susurros del Viento»

El Museo Fueguino de Arte, dependiente de la Secretaría de Cultura Provincial, inaugura hoy la muestra de pinturas y esculturas denominada “ Susurros del Viento”, muestra que reúne obras de los artistas José M. Martín, Mónica Alvarado, Claudia Miani y Elena Martínez.

En esta exposición se podrán disfrutar obras del “arte fueguino” inspiradas en las Culturas Nativas y la naturaleza de la Islas. Este colectivo utiliza distintas técnicas, tales como: la metalurgia, el dibujo, la fotografía, la pintura, la escultura y cerámica, entre otros.

Al respecto, en diálogo con FM FUEGO el expositor José María Martín, indicó “ hoy la gente va a poder disfrutar de pinturas , esculturas y réplicas de máscaras originarias realizadas por mis compañeras.” “Yo por mi parte, señaló, estoy presentando esculturas que he trabajado en metal y en madera y he recuperado varillas de alambrados a las que trato de darle forma y pulir el hierro y que según los técnicos forestales, datan de cien años de antigüedad, también he agregado una escultura más a la muestra”

Por último, Jose M. Martin agregó que” La idea es que la gente se traslade, que recorra la historia y que se tenga memoria “

Dicha muestra se podrá visitar a partir de hoy viernes 7 de junio en el Museo Fueguino de Arte a las 19:00 hs. La entrada es libre y gratuita.

