Se cumplen 13 años de la desaparición de Sofía Herrera

María Elena Delgado, mamá de la pequeña, dialogó con FM Fuego sobre la concentración que se realizará mañana a las 17 hs en San Martín y Belgrano, donde se difundirá la imagen actualizada de Sofía luego de tantos años de incertidumbre.

“A partir de las 17 hs vamos a estar allí con un cartel con la carita de Sofi. Se cumplen 13 años que no la tenemos, nosotros la seguimos buscando y esperando. Lamentablemente, en 13 años nadie pudo encontrarla, ni nosotros ni la Justicia, es una fecha muy dolorosa para nosotros”, se lamentó María Elena.

Sin embargo, aclaró que “vamos a seguir siempre detrás de cada pista que haya, por más pequeña que sea siempre reaviva la esperanza. Siempre llegan datos, de cualquier lugar del país la gente siempre envía algún dato o alguna fotito parecida a Sofi, pero hasta ahora no se trataba de ella”.

“La verdad que está todo muy parado. Nosotros estamos en permanente contacto con la Justicia y con la gente que lleva adelante la investigación, hablamos cada tanto, pero hasta ahora no tenemos nada”, comentó sobre la investigación.

Asimismo, indicó que “la difusión sigue, los medios nacionales y provinciales la verdad que siempre están y nos han ayudado todos estos años”.

Por otro lado, expresó: “Después de tanto tiempo es una sensación de incertidumbre, de no saber qué pasó con Sofi o cómo se la llevaron. Lo único que sabemos es que alguien se la llevó, que fue algo al azar. Estábamos en el lugar y momentos equivocados, podría haberle pasado a cualquier niño fueguino. Acá en la isla nunca había pasado una cosa así, hasta que pasó”.

“Sofi desapareció cuando tenía 3 años y 8 meses, se han hecho 4 actualizaciones de su rostro y hace unas semanas atrás una chica de Colombia me hizo una nueva actualización. Yo la subí a las redes y tuvo una gran repercusión a nivel país. Cuando la vi me resultó impactante, la veo a mi hija en esa imagen. No es oficial, pero la foto es muy real y yo creo que Sofi hoy está así”, cerró María Elena.