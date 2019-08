Se abre el Programa «Nexos» para estudiantes de último año de escuela secundarias

A través de la Subsecretaría de Planeamiento y Extensión Universitaria de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, se implementará el Programa de Articulación de niveles secundario y superior denominado Nexos.

Consultada al respecto , la licenciada Daniela Miquelestorena, explicó en diálogo con FM FUEGO : «El objetivo primordial de este programa, es despertar vocaciones tempranas y facilitarle a los alumnos del ultimo año de escuela secundaria , tanto estatales como privadas, el acceso a los contenidos disciplinares específicos que se requieren para la cursada del primer año de una carrera universitaria, así como también ,el acercamiento a la comprensión de textos académicos , mediante la realización de un taller de lectura comprensiva, orientada al texto científico.»

En tal sentido agregó «Estamos recorriendo las escuelas invitando a los chicos para que se acerquen a la universidad , ya que es un tramo particular y hoy en día nos encontramos con muchos chicos que no saben que estudiar y que la situación económica no se los permite , y lo que queremos es que no exista ese bache o año sabático, sino que empiecen algo , porque después condiciona mucho a la hora de retomar o plantearse la continuación de un estudio, y entendemos que esto es un trampolín hacia otras experiencias » puntualizó.

» La profesional indicó además que » la UTN trabajará en dos ejes: Uno de ellos es la introducción a la ingeniería que se denomina «Despertando Vocaciones Tempranas» que se llevará adelante a través de tres talleres con los que cuenta la UTN que son la Robótica, la impresión 3D y con el taller de drones. y el segundo eje, que será a través de tutorías en las areas de Matemáticas, Física, Química y Lectura Comprensiva Orientada»

Finalmente informó que «todas estas actividades se brindarán cada sábado desde a partir del dia 7 de septiembre, y está destinado a los alumnos del último año de los colegios secundarios pero tambien para aquellos alumnos de los colegios de la modalidad jóvenes y adultos».

La inscripción es libre y gratuita y los interesados pueden acercarse a la sede de la Facultad Regional Tierra del Fuego ,sita en calle Islas Malvinas 1650, de lunes a viernes de 18:00 a 22:30 horas ,o a través de las redes sociales : Facebook , Instagram, Twitter, como @NexosRga.

