Santino Mallemaci calienta motores para el Campeonato Argentino de Enduro

Luego de un viaje de tres días, el joven piloto llegó a suelo cordobés y comenzó con los entrenamientos para participar de la competencia.

En ese sentido, Mallemaci comentó que “ya estoy acá en Córdoba, por ir a hacer un poco de gimnasia. Después vamos a acomodar un poco las motos que es lo que hacemos cada día para el entrenamiento y más tarde vamos a ir a entrenar. Hoy creo que toca un poco de Motocross, ayer tuvimos un mixto bastante movido. El día sábado estuve andando en la pista de MX San Agustín, una pista de motocross de arena que estaba muy buena”.

“Le estamos metiendo al entrenamiento a full, ya empezando con los preparativos para la carrera y muy contento con el progreso que venimos haciendo con el equipo”, valoró.

Por último, el piloto agradeció “a toda la gente que me ayudó con la venta de los barbijos, a todos los que colaboraron y a los que me llamaron para darme una mano. También a mi familia y mis amigos que me apoyan en todo”.