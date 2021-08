Sabrina Rolando: “Nos dejaron a la deriva en pleno Buenos Aires, sin ninguna respuesta y sin saber qué va a ser de nosotras”

En diálogo con FM Fuego, la joven varada en el Aeropuerto de Ezeiza con sus hijas relató la situación en la que se encuentran, luego de que Aerolíneas Argentinas le impidiera abordar un vuelo de regreso a Río Grande por una deuda del año 2018 de la cual no fue notificada al momento de salir de la isla.

“Me encuentro varada en Buenos Aires junto a mis dos hijas, una de 2 años y otra de 5 meses. Aerolíneas Argentinas no me dejó abordar un vuelo que tenía el domingo 8 hacia Río Grande que es donde yo vivo. El 18 de julio me dejaron salir de la isla, viajé sin problema, la aerolínea jamás me informó de nada, pero cuando quise abordar el domingo para volver a mi casa me dicen que poseo una deuda con ellos y que no me pueden dejar subir al vuelo”, relató Sabrina.

En ese sentido, la vecina de Río Grande explicó que “esperé, me dijeron que iban a ver si recibían información pero que era casi imposible por el tema de que era domingo y estas situaciones se resuelven de lunes a viernes. Les di a entender que no me podía quedar en Buenos Aires con mis dos nenas porque no tengo a nadie viviendo acá, pero ellos me dijeron que no les incumbe. También hablé con Javier Ferreyra que era el jefe de turno y me dijo que había estado llamando a distintos lugares para ver si conseguían alguna solución, pero que seguramente no porque el domingo no hay gente que se maneje en esta área”.

Asimismo, Sabrina se mostró indignada por el accionar de la empresa: “La Aerolínea hizo un total abandono de persona. Me deberían haber avisado sobre esta deuda antes de salir de la isla, de la cual ellos no me dieron información hasta después de que insistí mandándoles mensajes y mails. Ahí me confirmaron que era del año 2018 y que era de $70 mil. No tienen ningún orden, ni en la propia Aerolínea”.

Con respecto a la deuda, señaló que “en ese año viajé con mi familia y nosotros pagamos a un supuesto agente de viajes. Resulta que ese agente de viajes no pagó, no sé cómo habrá hecho, pero la realidad es que como los pasajes eran nuestros fuimos nosotros los que quedamos adeudando e inhibidos de la aerolínea”:

Además, insistió en que “lo único que estoy pidiendo es poder volver a mi casa. A mí jamás me notificaron de que yo tenía una deuda, ni siquiera un mail diciendo que yo debía plata; esto me tomó de sorpresa”, aunque aclaró que “me puse a disposición para hacer todo legalmente y que me manden la carta documento para pagar esa deuda; si la tengo, quizás es error mío por haber buscado en aquella oportunidad una opción alternativa y no haber sacado pasaje directamente con la aerolínea”.

“Nos dejaron a la deriva en pleno Buenos Aires, sin ninguna respuesta y sin saber qué va a ser de nosotras. Un total abandono de persona por parte de todo el personal de Aerolíneas Argentinas. Los únicos que nos asistieron fueron las chicas del bar que hay en la terminal C de Ezeiza y la gente del aeropuerto”, cerró Sabrina, a la espera de una solución para poder regresar a Río Grande junto a sus dos pequeñas hijas.