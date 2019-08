ROSSI: ACA NO PAGAMOS IVA Y RECIBIMOS COPARTICIPACIÓN

RIO GRANDE.-Esta mañana el Concejal Paulino Rossi por FM FUEGO fue consultado de distintos temas de la realidad de la ciudad y del pais y dejó definiciones importantes.Sobre el tema presupuesto municipal Rossi comentó » el 30 de setiembre es la fecha límite para presentarlo y aca debemos trabajar en conjunto las autoridades salientes y autoridades entrantes , los nevos concejales electos seran invitados y habalr sobre el tema o lo aprobamos nosotros si no llegamos antes del 14 de diciembre o tendrán que aprobarlos los nuevos concejales» comento Rossi.

El concejal tambien fue consultado sobre la realidad económica del pais y preguntado por el fuego económico entre el presidente Macri y gobernadores, Rossi explicó «creo que quieren hacer leña de un árbol caído los gobernadores , porque cuando se habla de la disminución de los recursos a las provincias en estas medidas que benefician a los sectores mas vulnerables ,porque quienes se benefician con la quita del IVA es quien mas compra y le cuesta llegar a fin de mes , además es una verdad a medias porque por otro lado producto de la devaluación ,al tomar la decisión política de incrementar la coparticipación un 15 por ciento que es una masa de dinero gigante producto que no se retiene mas los fondos para el Anses desde hace 3 años atrás, lo que significó un ingreso muy importante de los ingresos provinciales que ayudaron a mejorar las cuentas publicas, la mayoría esta en equlibrio fiscal porque mejoraron la recaudación comprarado con el gobierno anterior ,es mezquino analizar solo un punto , no se cuenta toda la realidad benefician a los habitantes de esas provincias que van a pagar mas baratos esos alimentos y mas en Tierra del Fuego me parece poco razonable este reclamo porque recibimos coparticipación por cuestiones que no estamos aportando porque no pagamos IVA y recibimos una parte de coparticipación , además nosotros vamos a mejorar las cuentas públicas porque van a mejorar los ingresos por la devaluación y las regalías de gas , aunque hay un detalle en la provincia es que estamos endeudados en dólares y es poco el margen que nos queda, aunque aquí hay una verdad a medias, perdes por coparticipación peromejorar ingresos por mayor consumo, mi opinión es técnica, pero el reclamo es politico y la mejor forma es echarle la culpa a otro» sostuvo Paulino Rossi en FM FUEGO.

