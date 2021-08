Rivarola se refirio al veto de la ley que declara el patrimonio cultural del Edificio del Juzgado de Paz

El legislador Daniel Rivarola (Forja), se refirió al veto resuelto por el Ejecutivo provincial para el proyecto de ley de su autoría que fuera sancionado por la Legislatura el pasado 30 de junio, el cual declara patrimonio cultural y paleontológico provincial al edificio histórico del Juzgado de Paz, ubicado en San Martín 261 de Río Grande.

Dicho veto se concretó mediante el Decreto 1423/21 del 23 de julio, y fue oficializado con la firma del Gobernador y de la ministra de Salud Judith Di Giglio. Sobre la determinación el legislador Daniel Rivarola indicó que: “El veto correspondía, dado que había un error técnico y el mismo debe ser salvado encuadrando correctamente la iniciativa para declarar la protección, conservación y restauración del edificio donde funcionara el Juzgado de Paz de la ciudad de Río Grande”.

Luego expresó el parlamentario que al “analizar el texto del veto entendimos que el mismo era correcto, por eso dialogamos con el área de Cultura de la provincia y nos encontramos trabajando en un nuevo proyecto, con la correspondiente corrección; para insistir en la protección del edificio”.

Finalmente manifestó Rivarola que “Obviamente no hay animosidad en el Gobierno de la provincia de no proteger el ex Juzgado de Paz de Río Grande, sino que –tal como se dijo desde la Secretaría de Cultura- se debe redactar de tal manera que la protección sea realmente efectiva”.

“En definitiva, lo debemos encuadrar bajo la categoría III del Artículo 2 de la Ley 370/97, referida a Bienes Históricos y Arquitectónicos”, concluyó.