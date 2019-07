Reclamo frente a Patagonia Aberturas por malas liquidaciones de haberes

Durante esta mañana el gremio de U.O.Y.E.P (Unión Obreros y Empleados Plásticos) se manifestó frente a la empresa Patagonia Aberturas S.R.L.

El Secretario Gremial de U.O.Y.E.P, José Luis Villarroel explicó que “a los compañeros no le están pagando como corresponde los sueldos, están trabajando más de las ocho horas que les corresponde y no les pagan como horas extras, trabajan nueves horas de lunes a viernes y los sábados los trabajan como horas normales”.

Son cinco los trabajadores que tiene nucleado en este gremio que prestan servicio en esta empresa ubicada en Islas Malvinas al 2100 en el Parque Industrial

Asimismo, el Villarroel indicó que desde la empresa no se han sentado a explicar el porque de esta situación que perjudica seriamente a los trabajadores. Además, sentencio que “estaremos acá hasta mañana para hacer un acuerdo y que se les empiece a pagar como corresponde”.

Cabe señalar que Patagonia Aberturas no ha tenido una baja producción en esta época de invierno, “pero los compañeros siguen trabajando todos los días incluso el sábado y no se les paga como corresponde” concluyó.

