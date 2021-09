Reclamo en la UOCRA: “En 12 años Ramírez creció a costillas nuestras”

La Agrupación Nuevo Horizonte Desocupados se está manifestando frente a la Delegación Río Grande de la UOCRA, ubicada en Don Bosco 777, reclamando la presencia del Secretario General, Julio Ramírez, y exigiendo el llamado a elecciones.

En ese sentido, el presidente de la organización, Damián Ríos, declaró que “el señor Julio Ramírez salió a decir que no le interesaban los desocupados. No entiendo cómo puede ser que no le interese si él dice que representa al gremio de la construcción. Le deberían interesar todos los desocupados, el trabajo de él debería ser poder ubicarlos en los lugares de trabajo que hay”.

Asimismo, señaló que “lo que pasa es que acá se van a hacer elecciones en diciembre y el señor Ramírez no se quiere ir, quiere poner a sus hijos o familiares; quiere seguir con el mandato y no es así. A Ramírez nadie lo eligió, él entró a la fuerza en el gremio y se mantuvo durante 12 años, tiempo en el que creció económicamente de una manera impresionante a costillas nuestras. A nosotros nos pagan 4 horas en blanco y 4 en negro, ese es el negocio que él hace con las empresas. No nos pagan las horas extras, ni los feriados, prácticamente nos tienen abandonados, sin ropa, sin elementos de protección. vive lavando con los empresarios la plata que nos roba a nosotros”.

“Esto no va más. Con la desocupación que hay nos tenemos que plantar todos y elegir una nueva conducción democráticamente. Tienen que haber elecciones ya. Vamos a hacer una presentación oficial. A mí me han ofrecido credenciales, pero yo no acepto nada a dedo; a mí me tienen que elegir los compañeros para asumir un mandato. A nosotros nos viven apretando y nosotros tenemos derecho a elegir quién nos va a conducir. Ese es nuestro objetivo además de poder trabajar”, resaltó.

Además, Ríos afirmó que “también vamos a presentar una nota en todas las empresas que tienen trabajo y vamos a pedir educadamente que nos den trabajo”.

“Yo quiero que venga acá, dé la cara frente a la prensa y explique dónde están las 500 personas que dice que han ingresado a trabajar. Lo mismo dijo sobre los 500 subsidios que gestionó. Es todo mentira. Yo soy el que gestionó subsidios para los desocupados de la agrupación y los he conseguido con el Ministerio de Trabajo gracias a la nota que hice”, manifestó molesto.

Por otra parte, el presidente de la agrupación comentó que “a mí me mandó a despedir de la empresa donde yo trabajaba, él se maneja así, como un patotero. Ataca a los compañeros y les hace de todo para que bajen los brazos. Ramírez es un delincuente, nos robó el derecho a nosotros, es inmensa la fortuna que tiene. Nosotros vamos a permanecer acá hasta que se haga presente y nos atienda como el Secretario General que es”.

“Queremos que en 45 días se convoque a elecciones.”, concluyó Ríos.