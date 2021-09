Realizan una jornada por el Día del Corazón 

En el marco del Día Mundial del Corazón que se celebra hoy 29 de septiembre, se desarrolla en el Centro Sociocultural Walter Buscemi una jornada destinada a concientizar sobre las distintas patologías que puede sufrir este órgano vital para las personas.

En ese sentido, Macarena Guzmán, quien es médica generalista, dialogó con FM Fuego y explicó que “la jornada apunta a que la comunidad se acerque a conocer un poco sobre las patologías que pueden generar problemas cardiológicos. Para el paciente que no sabe que es hipertenso, está bueno para que venga a aprender un poco sobre cuáles son los factores de riesgo y hacer un control, y para el que ya sabe que lo es también está bueno para que conozca un poco más sobre su patología”.

Además, señaló que “también vamos a hablar de la alimentación saludable y los riesgos que existen en nuestros niños. Estamos viendo muchos casos de obesidad infantil y es un gran riesgo porque el día de mañana pueden desarrollar hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, etc”.

“Va a estar todo nuestro equipo de fisioterapia que nos va a hablar un poco de lo que es la actividad física, de evitar el sedentarismo, sacando un poco a los chicos de las redes sociales para desarrollar otras actividades”, agregó.

Por otro lado, la médica indicó que “tenemos una gran población de pacientes hipertensos y diabéticos, que además tienen muchas comorbilidades juntas, entonces hay que empezar a controlar sus parámetros para evitar a futuro un ACV o un infarto. Generalmente los que presentan estos problemas son mayores de 18 años”.

“Luego de la pandemia, la gente está volviendo a acercarse a los servicios de salud y eso es muy bueno. Tenemos pacientes que no han tenido controles en un año o dos y muchos no han estado dentro de los parámetros normales de la presión, la glucemia, etc. Lo estamos trabajando y hay mucha gente que se está acercando, así que la demanda es mucha”, concluyó la Dra Guzmán.