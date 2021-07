Raúl Von der Thusen: “La atención real que están teniendo los médicos veterinarios fuera del horario comercial está dejando mucho que desear”

En diálogo con FM Fuego, el concejal habló de dos propuestas con las que trabaja hace algunos años para lograr implementar las guardias veterinarias fuera del horario comercial, además de la creación de un Centro Veterinario Municipal para que todos los vecinos de la ciudad tengan acceso al servicio de atención veterinaria para sus mascotas.

“Esto es una continuidad de un trabajo que vengo encarando hace muchos años con el acompañamiento de muchos vecinos que ven necesario de manera urgente la atención para los animales y mascotas de manera más seria, no que sea tomado únicamente como un comercio”, explicó Von der Thusen

En ese sentido, señaló que “la atención real que están teniendo los médicos veterinarios fuera del horario comercial está dejando mucho que desear. Más allá de que hay muchos que hacen su trabajo voluntariamente y atienden en algunas oportunidades fuera de ese horario, pero lo cierto es que eso es voluntario. Lo que tenemos nosotros como obligación dentro del Estado es ver de qué manera regular la actividad comercial que lleva adelante ese veterinario, no la actividad médica porque eso lo lleva adelante un Colegio de Veterinarios provincial”.

Asimismo, explicó que “en 2017 se presentó un proyecto; hablé con la mayoría de los veterinarios, pero el Colegio de Veterinarios presentó una nota oponiéndose a ese proyecto” y agregó: Yo lo que planteo es que haya un sistema rotativo las 24 horas del día, los 365 días del año, con una farmacia abierta fuera del horario comercial. No estoy pidiendo que todas las veterinarias atiendan las 24hs. Las veterinarias deberían hacer este pequeño esfuerzo de atender 9hs más, una sola vez por mes”.

Según el concejal, una de las razones por las cuales los veterinarios se negaron al proyecto fue por la incapacidad para atender emergencias: “Otra de las quejas por parte de veterinarios es que ellos no podían atender emergentologías, pero entiendo que si tienen un título de veterinarios lo deberían poder hacer”.

“Vamos a estudiar y analizar de qué manera los veterinarios tienen habilitados sus comercios, porque si únicamente es para vender alimento y juguetes no debería ser una veterinaria. A mi me llama mucho la atención cuando un médico veterinario tiene como excusa que no tiene los elementos necesarios o que no están preparados para atender una emergentología”, opinó.

Por otro lado, aclaró que “no estamos planteando que sea gratuito, lo que estamos planteando es que se abra. Para la atención gratuita o por pago a partir de un bono estamos trabajando para la puesta en marcha de un Centro Veterinario Municipal; este es un proyecto que también presenté hace muchos años y no tuve la suerte de tener el acompañamiento del resto de los concejales. Lo mismo ocurrió con lo de las guardias; escucharon a los veterinarios y no a miles de familias que quieren que haya guardias veterinarias y un Centro Municipal”.

“Voy a avanzar decididamente para que podamos tener en Río Grande guardias veterinarias las 24hs”, concluyó Von der Thusen.