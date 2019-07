En los últimos días, las distintas sucursales del supermercado La Anónima, desvinculó a varios de sus empleados, muchos de ellos con antigüedades que van desde los 7 hasta los 10 años . Desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) confirmaron que continúan las bajas en el sector y que la situación de inseguridad laboral es muy grande.

Daniel Rivarola, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio, en diálogo con FM FUEGO , se mostró preocupado al admitir que el proceso de despidos «está lejos de terminar y lamentablemente no hay ninguna luz al final del túnel porque no hay una reactivación comercial ni industrial”

“Esta situación no solo se visibiliza en los comercios sino que repercute en todos los ámbitos, y mientras no surjan nuevos puestos de trabajo para sostener la situación, no hay manera de llevarle seguridad a nadie” indicó.

Rivarola remarcó que “mientras las políticas económicas nacionales no se modifiquen y continúe este gobierno al cual no le interesa la producción nacional, esto va a seguir igual, porque apuestan más a la timba financiera y a la importación de productos que a producir y a dar empleo”

Finalmente, al ser consultado respecto al posible cierre de una sucursal de la Anónima , el dirigente gremial , aseguró que aunque se está barajando la posibilidad aun no estaría la confirmación de cual de ellas será, ni cuando , pero agrego que la empresa habría confirmado hace algún tiempo que le sobraban 50 trabajadores y que esta situación obedecería a la importante caída en las ventas”

