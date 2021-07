Piden que se baje la candidatura de Sabrina Ajmechet por sus dichos sobre Malvinas

La precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en el ojo de la tormenta luego de la viralización de varios tweets de años pasados donde desconocía la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

En ese sentido, entre los que se pronunciaron al respecto se encuentra el Gobernador de la provincia, Gustavo Melella, quien pidió la baja de la candidatura de Ajmechet, entendiendo que no debería poder jurar ante una Constitución Nacional que desconoce.

Por su parte, la Confederación de Ex Combatientes de Malvinas emitió en el día de ayer un comunicado repudiando también las manifestaciones de la aspirante a diputada nacional de Juntos por el Cambio “quien en reiteradas oportunidades expresa sus pensamientos lamentables sobre las Malvinas”.

En ese comunicado, señalan que Ajmechet manifiesta expresamente dichos como:

“’Es imposible imaginar una versión de la bandera Argentina más fea que la que tiene el dibujo de Malvinas en el medio” (Febrero de 2012)

“Las Malvinas no existen, las Falkland Islands son de los kelpers”(Enero 2012)

“Le interesa a tanta gente que las Malvinas sean argentinas. Me siento tan lejos que no me doy ni cuenta” (Abril 2014)

“La creencia de que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Los datos históricos no ayudan a creer eso” (Abril 2015)

Asimismo, el comunicado concluye solicitando también la baja de su candidatura, por respeto a la causa Malvinas: “Por esa razón, solicitamos a quienes presiden el espacio Juntos por el Cambio la baja inmediata de dicha candidatura, considerando que Malvinas es una causa de nuestro pueblo que tiene héroes que dieron su vida y que hoy custodian nuestro país. Exigimos respeto por nuestra patria, por la historia y la soberanía de nuestra Nación, por el honor y la gloria de nuestros héroes, los más de 640 compañeros suicidados que volvieron y no pudieron soportar el dolor y de los que siguen hoy en alerta militando en la causa Malvinas”.

Lo cierto es que los dichos de la precandidata a diputada generaron gran repercusión en el país, sobre todo a la comunidad de Tierra del Fuego que vive como ninguna otra la lucha por la soberanía argentina de las Islas Malvinas.